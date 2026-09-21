Cuneo, il fratello dell'uomo che ha sparato e ucciso un ladro: "È un bravo ragazzo, la passione per le armi gliel'ha passata papà"

Secondo quanto emerso finora, nella notte tra sabato e domenica il 35enne sarebbe rincasato dopo aver partecipato a un evento. "Mio fratello è uscito per andare a una festa a Gallo d'Alba. Da solo, con la sua auto. Ha incontrato là degli amici. È tornato all'una e trenta e si è messo a letto", ha affermato Giuseppe. Soltanto mezz'ora dopo - erano circa le due - Roberto avrebbe udito dei suoni che gli hanno fatto presumere che qualcuno stesse tentando di forzare la porta d'ingresso della cascina. "Per questo si è così spaventato. Ha avuto molta paura. Lo hanno sorpreso in pieno sonno", racconta.