Mario Roggero dal carcere: "Spero di poter scontare la condanna a casa"

Emerge, tra le righe, la questione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. "Ho un profondo rispetto delle istituzioni e del presidente Sergio Mattarella", chiarisce Roggero, la cui richiesta di differimento della pena verrà discussa il prossimo 16 settembre dal tribunale di sorveglianza di Milano. Nel corso dell'intervista, poi, Roggero racconta le proprie giornate nel carcere: il lavoro in biblioteca e le letture impegnate ("Il mio avvocato mi ha consigliato Della certezza di Wittgenstein per capire meglio il mio caso, ma preferisco testi sul miglioramento personale"), la convivenza in cella con un ex cuoco con cui si alterna ai fornelli e il rapporto con gli altri detenuti, tra imprenditori e avvocati.