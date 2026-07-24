Lavoro e rieducazione nelle carceri, l'esempio di Bollate (e non è il solo)

Un penitenziario modello - "Mi è stato consigliato, è un buon carcere, probabilmente la scelta migliore". In cima alle cronache degli ultimi giorni, il gioielliere Mario Roggero aveva commentato così la sua scelta di costituirsi a Bollate. Il penitenziario milanese è a tutti gli effetti considerato uno degli istituti più all'avanguardia d'Italia. Ospita più di 1.600 detenuti, di cui circa 200 donne. La struttura e i servizi garantiti dal carcere osservano gli standard minimi di trattamento del detenuto e di rispetto della dignità umana. Il penitenziario di Bollate è innanzitutto "a celle aperte" e consente ai reclusi di trascorrere più ore fuori dalle proprie celle e di spostarsi liberamente tra i reparti, contribuendo così a un maggior benessere psico-fisico. Gli spazi esterni comprendono aree adibite a diverse attività sportive. All'interno, invece, l'istituto ospita un teatro per attività e spettacoli, una biblioteca, aule studio e perfino un asilo nido per ospitare anche i figli delle stesse detenute.