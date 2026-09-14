Mario Roggero, respinta ancora la richiesta di differimento della pena: resterà a Bollate

La decisione del tribunale di sorveglianza di Torino è arrivata cinque giorni dopo l'udienza. "Abbiamo insistito sulle nostre richieste e il tribunale si è riservato e ci farà sapere nei prossimi giorni", aveva commentato il legale Stefano Marcolini. "Le nostre richieste sono due: quella principale è il differimento della pena in attesa della decisione del capo dello Stato, in subordine detenzione domiciliare, sempre però in attesa della decisione del presidente della Repubblica". Aveva poi ammesso: "Non ci sono grandi precedenti in giurisprudenza".