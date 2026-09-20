Cuneo, sorprende i ladri nel cortile di casa e spara: morto un presunto rapinatore

Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, secondo quanto riporta La Stampa. La presunta rapina finita in tragedia si è verificata intorno alle 2 del mattino in un casolare in ristrutturazione di via Roma. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.