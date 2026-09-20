Cuneo, sorprende i ladri nel cortile di casa e spara: morto un presunto rapinatore

Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, secondo quanto riporta La Stampa. La presunta rapina finita in tragedia si è verificata intorno alle 2 del mattino in un casolare in ristrutturazione di via Roma. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
La chiamata al 112
Secondo una primissima ricostruzione, il 35enne avrebbe esploso più colpi nel buio con un'arma regolarmente detenuta. Uno degli uomini è stato raggiunto dai proiettili. È stato lo stesso proprietario a chiamare i carabinieri. Oltre alle forze dell'ordine sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato inutilmente a rianimare l'uomo. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Bra, affiancati dal Nucleo operativo di Cuneo.