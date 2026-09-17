Milano, rabbino picchiato alla fermata del bus: obbligo di firma per un 20enne di origine tunisina | Denunciati il fratello e un amico

"Di solito faccio finta di essere sordo, non sento, non vedo, li ignoro, tutto questo così finisce lì di solito - ha spiegato il rabbino -. Ma non è stato così ieri, erano circa le 16.10 e stavo andando a prendere i miei figli a scuola, ero al telefono e stavo scrivendo su WhatsApp alla fermata del bus 67 di Bande Nere". Quindi, ha raccontato, "si avvicinano e mi circondano tre arabi, vogliono la mia attenzione ma io li ignoro - ha spiegato -. Allora uno di loro ha preso il mio cappello e ha iniziato a fare delle sceneggiate. Io a quel punto ho risposto riprendendo il cappello e loro hanno reagito, sono scioccato e non mi ricordo bene tutto". E infine: "Ho pensato che dovessi filmare quello che stava accadendo, ho preso il telefono e allora a quel punto uno di loro mi ha preso a calci, io sono finito dal marciapiede in strada. Poi sono arrivati altri calci", ha concluso.