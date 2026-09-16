Milano, rabbino picchiato e insultato alla fermata del bus | Tre aggressori in questura: "Forse di origine araba"
La denuncia del presidente della Comunità ebraica, Walker Meghnagi: "Una cosa così violenta non è mai successa"
© Istockphoto
Grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini, mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica del capoluogo lombardo: "Una cosa così violenta non è mai successa".
L'aggressione: le botte, gli sputi e la fuga
"Lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso", ha raccontato Meghnagi. "Da quello che mi hanno riferito si tratterebbe di tre persone di origine araba". Il rabbino sarebbe riuscito poi a fuggire e ad allertare le forze dell'ordine.
Indagini lampo
La polizia, che indaga su quanto accaduto dopo la denuncia del rabbino, avrebbe già individuato gli aggressori. Un'indagine rapidisimma anche grazie alla prontezza di spirito del rabbino, che avrebbe fotografato gli uomini mentre scappavano. I tre sospettati sono stati condotti in questura per ulteriori accertamenti.