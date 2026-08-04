Bulgaria, naziskin assaltano hotel che ospita adolescenti ebrei italiani
Ci sono delle testimonianze video che certificano l'accaduto. Ferma condanna della comunità ebraica: "I nostri figli non sono liberi di viaggiare per l'Europa"
Sofia © Ufficio stampa
Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre urlano "Sieg Heil" ed esibiscono il saluto nazista.
Fadlun: "Provocazione antisemita ignobile"
"I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti. Un video documenta l'ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla "Sieg Heil!" di un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio, che hanno cercato di forzare l'ingresso di un albergo dove si trovavano decine di adolescenti anche della Comunità Ebraica di Roma. Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l'intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando e urlando contro i nostri ragazzi. La Comunità Ebraica di Roma condanna con fermezza questo ennesimo episodio di antisemitismo, che colpisce adolescenti ebrei italiani e i loro educatori, in un Paese dell'Unione europea. Chiediamo alle autorità bulgare che venga fatta luce su quest'aggressione e che i responsabili vengano al più presto identificati e perseguiti". Così Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma.