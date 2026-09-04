"Se ti servono soldi, ti do un lavoro", l'offerta del titolare di un bar al ladro

Il titolare, forse nella speranza che il messaggio arrivi al diretto o diretti interessati, ha postato anche su Facebook il messaggio in cui è disposto a offrire un lavoro se il problema sono i soldi. "Se io non lavoro - continua nel suo messaggio - tu non troverai più nulla da portare via". Nel suo post di Facebook fa intendere che probabilmente non sono "sul pezzo": "Di whisky non capiscono niente, hanno preso la bottiglia invecchiata cinque anni, quella a fianco era invecchiata dieci. Adesso - conclude - la stagione è praticamente finita, dopo che è andata come è andata non è stata una bella estate. Mi ritrovo senza affettatrice e con 1.500 euro di merce sottratta".