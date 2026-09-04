"Se ti servono soldi, ti do un lavoro", l'offerta del titolare di un bar al ladro

"Se hai bisogno di soldi, ti do un lavoro". Così Matteo Boscolo Bragadin, uno dei titolari del bar Mora di Chioggia (Venezia), si rivolge al ladro dopo il quarto furto subito. Il 30 agosto è stato affisso un cartello nella vetrina: "Questa notte mi hai rubato l'affettatrice - la seconda dallo scorso settembre -. Te la ricompro, stesso prezzo come nuova".
Il titolare, forse nella speranza che il messaggio arrivi al diretto o diretti interessati, ha postato anche su Facebook il messaggio in cui è disposto a offrire un lavoro se il problema sono i soldi. "Se io non lavoro - continua nel suo messaggio - tu non troverai più nulla da portare via". Nel suo post di Facebook fa intendere che probabilmente non sono "sul pezzo": "Di whisky non capiscono niente, hanno preso la bottiglia invecchiata cinque anni, quella a fianco era invecchiata dieci. Adesso - conclude - la stagione è praticamente finita, dopo che è andata come è andata non è stata una bella estate. Mi ritrovo senza affettatrice e con 1.500 euro di merce sottratta".