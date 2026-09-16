Mario Roggero: "Ogni vita merita rispetto, dovevo riflettere prima di sparare"
Il gioielliere, attraverso l'avvocato Marcolini, impugnerà il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di ottenere la grazia
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"Siamo tutte gocce nel grande oceano. Tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo". È quanto detto dal gioielliere Mario Roggero in occasione del rilascio di alcune dichiarazioni spontanee al tribunale di sorveglianza di Milano. I giudici si sono riservati sull'istanza di differimento della pena presentata dall'avvocato dell'uomo, Stefano Marcolini.
Il legale: "Impugneremo il rigetto dell'istanza di differimento della pena"
Mario Roggero, attraverso il suo avvocato Stefano Marcolini, impugnerà il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di ottenere la grazia. Il difensore ha spiegato che presenterà ricorso per Cassazione.