Mario Roggero: "Ogni vita merita rispetto, dovevo riflettere prima di sparare"

"Siamo tutte gocce nel grande oceano. Tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo". È quanto detto dal gioielliere Mario Roggero in occasione del rilascio di alcune dichiarazioni spontanee al tribunale di sorveglianza di Milano. I giudici si sono riservati sull'istanza di differimento della pena presentata dall'avvocato dell'uomo, Stefano Marcolini.