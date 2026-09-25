Torino, trovato cadavere in un appartamento: si indaga per omicidio

A Torino, in un appartamento nel quartiere madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno le 23, con una chiamata al 112. Due giovani, all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima.