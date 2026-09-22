Torino, investito da un'auto mentre è in bici: morto un bimbo di sette anni

Un bambino di sette anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che, in mattinata, era stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta sul corso Regina Margherita. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate: il piccolo era arrivato in arresto cardiaco.
I soccorsi poco dopo le 8
Il bambino era stato soccorso poco dopo le 8 dai sanitari del 118, intubato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Dopo la ripresa dell'attività cardiaca era stato portato in sala operatoria. Presentava traumi gravissimi, tra cui quelli cranico e addominale. Nel pomeriggio il decesso nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo.
Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti utili per ricostruire la dinamica.