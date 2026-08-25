Inutili i soccorsi

L'Aquila, bimba di quattro anni muore investita da una moto

Inutili i tentativi di rianimazione durati oltre un'ora. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente 

25 Ago 2026 - 16:05
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Tragedia in provincia dell'Aquila. Una bambina di quattro anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118 con un'ambulanza partita da Pescina. Successivamente è arrivato anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

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Inutili i tentativi di soccorso

  I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia.

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