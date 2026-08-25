L'Aquila, bimba di quattro anni muore investita da una moto

Tragedia in provincia dell'Aquila. Una bambina di quattro anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118 con un'ambulanza partita da Pescina. Successivamente è arrivato anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse.