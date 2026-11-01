Cantù, 55enne ucciso a coltellate fuori da un bar: fermato 33enne | Il presunto killer: "Mi ha sfottuto per l'accento calabrese"

Gli animi si sarebbero accesi prima all'interno del bar, nella frazione di Vighizzolo. Poi la lite sarebbe continuata all'esterno del locale. Secondo alcune testimonianze raccolte sabato dai carabinieri, sembra che Maffia stesse infastidendo alcuni clienti e il gestore. Marra lo avrebbe invitato a uscire e ad allontanarsi, seguendolo fino all'esterno per assicurarsi che se ne andasse davvero. A questo punto, forse per una parola di troppo o appunto per uno sfottò "per la sua cadenza", il 33enne avrebbe estratto il coltello dalla tasca. Secondo la sua versione, lo avrebbe fatto perché "spaventato" dalla corporatura imponente della vittima.