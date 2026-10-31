La promessa è fatta: caramelle e gelato per tutti i bambini. Un piccolo premio in denaro, invece, per chi reciterà una preghiera. "Il premio in denaro è perché così domenica possono andare alle giostre", spiega la titolare. Non solo: ai genitori che accompagneranno i figli al bar sarà offerto un aperitivo gratuito. Da anni Gallia Halyna, anche nella veste di presidente dell'associazione del Terzo settore "La vita è un dono di Dio", porta avanti una battaglia contro Halloween. Sui social promuove regolarmente iniziative e riflessioni volte a riportare l'attenzione sulle tradizioni cattoliche e sulla dimensione religiosa della ricorrenza.