Halloween, cinque "fantasmi" da esorcizzare quando si cerca lavoro

Disoccupazione, congedo parentale, problemi di salute, ma anche un anno sabbatico o un percorso di riqualificazione: le ragioni di una pausa possono essere molte. Il timore, però, è che quella parentesi pesi più delle competenze. Ecco il consiglio di Gianluca Bonacchi: "Un percorso professionale non è sempre lineare e un periodo senza impiego non riassume né le competenze, né il potenziale di un candidato. L'importante è presentare il proprio percorso con trasparenza e mettere in risalto ciò che si è appreso o sviluppato nel tempo: un corso di formazione, un'attività di volontariato o un progetto personale sono solo alcuni dei modi in cui si sviluppano nuove competenze. Non si tratta di giustificare ogni interruzione, ma di dimostrare che alcune di queste ci hanno permesso di sviluppare competenze utili al ruolo per il quale ci stiamo candidando".