Altro che Halloween: guerra globale, infelicità e solitudine spaventano quasi un giovane su due

A svelarlo è l'Osservatorio sulle Paure Generazionali del portale Skuola.net, che ha interpellato un campione di 1.000 tra ragazze e ragazzi - tra gli 11 e i 29 anni - chiedendo loro di confessare quali tra i vari “spettri” proposti dall’indagine fossero appunto i più temibili.