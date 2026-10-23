Halloween 2026, guida alle feste in discoteca

Sabato 31 ottobre 2026 il calendario degli appuntamenti in discoteca si presenta particolarmente ricco, complice la ricorrenza di Halloween. I locali italiani propongono feste a tema e ospiti speciali, in particolare in Emilia-Romagna, dove per tre realtà il weekend coincide con l’inizio delle rispettive stagioni invernali.
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Il weekend del Matis Club di Bologna comincia venerdì 30 ottobre con VidaLoca, che inaugura la stagione 2026/27 e diventerà un appuntamento fisso del venerdì. Sabato 31 ottobre è atteso Guè per un dj set speciale; al Peter Pan Club di Misano Adriatico, sabato 31 ottobre, torna VidaLoca per Halloween. L’apertura ufficiale della stagione invernale è fissata per il fine settimana del 13 e 14 novembre: il programma prevede serate speciali il venerdì e VidaLoca ogni sabato; domenica 1° novembre si passa al Dhune, sempre a Misano, con il format diurno che accompagna il pubblico dall’ora di pranzo all’aperitivo, tra cucina e musica. Per l’occasione sono annunciati i dj set di Ciuffo, Mappa e ZØEDÏAC.
Sabato 31 ottobre l’Amnesia Milano accoglie Leon, protagonista di un extended set con Michele Arcieri. Il dj e produttore italiano, attivo tra house e techno, ha pubblicato musica per etichette come Cocoon, 8bit, Hot Creations e Crosstown Rebels. Il suo rapporto con l’Amnesia dura ormai da oltre dieci anni; l’Hollywood sceglie Pirates of the Dead, una festa che punta su costumi, pirati, creature notturne e immaginario horror. L’appuntamento si inserisce nei festeggiamenti per il quarantesimo anniversario del locale. Al Loolapaloosa il tema è Cimitero delle Farfalle, tra atmosfere dark e scenografie surreali, in collaborazione con la crew Milano in Festa.
A Moncalieri, alle porte di Torino, l’Audiodrome Alive Club propone OVER the Rainbow con Serafina e AMMARA e sonorità techno; in provincia di Padova, lo Storya di Santa Giustina in Colle abbina cena e musica con Cuore Matto & Shabby Chic: gli show di Flavio Gioia e Christian De Sieno sono previsti durante la cena, mentre dopo si balla con Richy Salmaso, Mike More e LYO. A Firenze, il Tenax festeggia Halloween con la musica di Gennaro, Mason Collective e Leo Dessi, A Roma, Cinecittà World ospita Rome Halloween Takeover con Adrián Mills, FUMI, DVAID face to face con WILDERÍCH e Trixie.
Dai club storici alle feste in maschera, ad Halloween le discoteche di tutta Italia offrono quindi diverse opportunità per scegliere tra generi musicali e atmosfere molto diverse tra loro.