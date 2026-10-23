Halloween 2026, guida alle feste in discoteca

Il weekend del Matis Club di Bologna comincia venerdì 30 ottobre con VidaLoca, che inaugura la stagione 2026/27 e diventerà un appuntamento fisso del venerdì. Sabato 31 ottobre è atteso Guè per un dj set speciale; al Peter Pan Club di Misano Adriatico, sabato 31 ottobre, torna VidaLoca per Halloween. L’apertura ufficiale della stagione invernale è fissata per il fine settimana del 13 e 14 novembre: il programma prevede serate speciali il venerdì e VidaLoca ogni sabato; domenica 1° novembre si passa al Dhune, sempre a Misano, con il format diurno che accompagna il pubblico dall’ora di pranzo all’aperitivo, tra cucina e musica. Per l’occasione sono annunciati i dj set di Ciuffo, Mappa e ZØEDÏAC.