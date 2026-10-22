Alle radici di Halloween: viaggio in Irlanda, patria della festa

Chi dice Halloween dice Irlanda. È qui che affondano le radici celtiche della festa, una celebrazione antica di quasi duemila anni, da cui discende la “notte da paura” che si continua a celebrare fino a oggi. Non tutti amano questa ricorrenza, nella convinzione che in fondo non faccia parte della nostra cultura e che sia ormai totalmente snaturata dai suoi aspetti più commerciali: il buon viaggiatore, però, è capace di mettere tra parentesi tutto questo e sa che il fine settimana di Ognissanti è un momento privilegiato per scoprire l’Irlanda e gustare il fascino di una delle sue tradizioni più antiche e autentiche.
IRLANDA, ALLE RADICI DELLA FESTA – Contrariamente a quanto molti pensano, Halloween non è un'invenzione americana, ma è frutto di una tradizione celtica antichissima che risale a oltre 2.000 anni fa. In quell’epoca, il calendario celtico celebrava Samhain ("fine dell'estate"), il momento in cui i raccolti venivano messi al riparo nei granai e il mondo passava dalla bella stagione all’inverno. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, i clan si radunavano attorno al fuoco e si chiudevano in casa, perché quello era il momento in cui il confine tra il mondo dei vivi e l'Oltretomba (Otherworld) si assottigliava a tal punto da consentire agli spiriti e alle divinità di camminare nuovamente tra i mortali. Per proteggersi e confondersi tra le anime erranti, le persone usavano mascherarsi con pelli di animali e accendere grandi falò. Con l'avvento del Cristianesimo, la Chiesa tentò di sovrapporre le proprie festività a quelle pagane, spostando la festa di Ognissanti al 1° novembre: in inglese antico, la vigilia di Ognissanti (All Hallows' Eve) si è trasformata nel tempo nella parola Halloween. Nell’Ottocento, milioni di irlandesi emigrarono negli Stati Uniti, spinti da una grave carestia: furono proprio loro a portare oltreoceano queste usanze, che poi l'America ha trasformato e commercializzato nella festa che conosciamo oggi, sostituendo tra l'altro le tradizionali rape intagliate irlandesi con le più grandi e morbide zucche americane.
OLTRE 800 EVENTI – Il ricchissimo patrimonio culturale e di leggende legate ad Halloween trasforma l’Irlanda in un immenso palcoscenico diffuso in cui si svolgono ben 836 eventi dedicati a Samhain, la festa celtica da cui hanno avuto origine le celebrazioni di Halloween: l’intera isola d’Irlanda l'isola disegna così un interessante itinerario tra grandi parate, spettacoli di luce e arti di strada, totalmente lontano dai cliché dell'horror commerciale a cui siamo abituati. Questa vastissima programmazione territoriale invita i viaggiatori a esplorare l'autentica culla nativa della ricorrenza diventata popolare in tutto il mondo: il 2026 assume un rilievo storico speciale perché quest’anno il celebre festival Derry Halloween e la compagnia di teatro di strada Macnas di Galway, istituzione dell'isola famosa per la sua monumentale parata di Halloween, festeggiano contemporaneamente il traguardo del loro 40° anniversario. Per mettere a fuoco la varietà degli eventi in calendario, vale la pena fare una carrellata tra differenti aree geografiche: seguire la mappa dei festival legati ad Halloween permette non solo di vivere i grandi eventi urbani, ma anche di spingersi oltre, verso territori meno battuti e poco toccati dalle rotte turistiche tradizionali, come le silenziose brughiere del Kerry, i sentieri fluviali della Boyne Valley o le colline sacre delle Hidden Heartlands.
Contea di Meath e Louth – Il punto di partenza è nella Boyne Valley, cuore geografico e archeologico di Samhain. Qui dal 29 ottobre al 1° novembre si tiene il celebre Púca Festival: si svolge nei borghi storici di Trim e Athboy e unisce musica, narrazione e suggestivi spettacoli di fuoco. Il momento culminante è la sera del 31 ottobre con l'accensione del falò cerimoniale sulla Collina di Ward (Tlachtga), che riproduce il rito celtico di duemila anni fa nello stesso sito in cui gli scavi archeologici testimoniano la presenza di grandi fuochi sacri risalenti al 500 d.C. A breve distanza, la cittadina di Kells ospita dal 5 al 8 novembre 2026 il Samhain Festival of Food & Culture, incentrato sulla tradizione gastronomica e sui produttori locali, mentre a Drogheda il Lú Festival of Light, dal 23 al 26 ottobre, ridisegna i monumenti cittadini con proiezioni luminose dedicate alle divinità celtiche della metamorfosi,
Irlanda del Nord: Derry-Londonderry e il festival più grande d'Europa – La storica città murata di Derry ospita il leggendario festival Derry Halloween, che quest'anno festeggia il 40° anniversario. Dal 28 ottobre al 1° novembre, le secolari fortificazioni si trasformano in teatro del percorso immersivo Awaken the Walled City Trail, animato da sfilate coreografiche di creature dell'Oltretomba, performance acrobatiche itineranti, musica dal vivo e un imponente spettacolo pirotecnico finale sopra il fiume Foyle.
Dublino e la costa di Fingal: sulle tracce di Dracula - La capitale e la vicina regione costiera celebrano il lato più letterario e misterioso della stagione: dal 23 al 26 ottobre, il Bram Stoker Festival attraversa le strade di Dublino con parate gotiche, spettacoli nei cimiteri vittoriani e speciali itinerari nei luoghi frequentati dall'autore di Dracula, come la Marsh's Library, il Trinity College e la cripta della Christchurch Cathedral. In evidenza anche il Dublin Halloween Festival, in programma dal 10 al 31 ottobre, con un ricchissimo programma di “cose strane”, in tutta la città. Nella vicina contea di Fingal, a nord della capitale, la programmazione dura diverse settimane e si svolge tra i grandi manieri medievali di Swords, Howth, Bremore, Ardgillan (dal 22 ottobre al 1° novembre) e Malahide Castle, Tra i parchi storici spicca Pumpkins After Dark a Newbridge House, un cammino notturno attivo tutto il mese di ottobre, con installazioni luminose e migliaia di zucche intagliate a mano.
Galway City – La città ospita dal 10 ottobre al 1° novembre “Gaillimh Ah Boo!“, con narrazioni tradizionali, eventi per famiglie, la comicità del Galway Comedy Festival (dal 20 al 26 ottobre) e il percorso gastronomico Blás Food Festival per tutto il mese. L'appuntamento clou è l'atteso Macnas Halloween Parade, in calendario il 25 ottobre.
Limerick: i banchetti del mistero e il teatro macabro - Il festival di Limerick, nell’omonima contea, fonde la ricca tradizione contadina con performance teatrali contemporanee, in calendario tra l'11 ottobre e il 1° novembre. Spiccano il teatro di strada di Morbid & Sons, il 17 e il 24 ottobre, e le attività per famiglie di Trick or Treat in the City nei weekend del 24-26 ottobre e 30-31 ottobre. Un appuntamento legato al gusto è in programma il 25 ottobre con il Limerick Harvest Festival presso l'iconico Milk Market, mentre l'appuntamento più atteso è il Samhain Banquet di venerdì 30 ottobre.
Kerry, Kilkenny e Hidden Heartlands: divinità d'inverno e antichi processi – Spostandosi negli angoli più intimi e paesaggistici del paese, la contea di Kerry, nel sud-ovest dell’isola lungo la Wild Atlantic Way, ospita il festival Samhain Chiarraí, dal 15 ottobre al 1° novembre, incentrato sulla figura della dea celtica dell'inverno An Cailleach, festeggiata tra sfilate di lanterne, riti del fuoco e parate con tamburi (a Killarney, Tralee e Dingle). La città medievale di Kilkenny nel mese di ottobre si anima con la rinomata rassegna gastronomica Savour Kilkenny (dal 22 al 26 ottobre). C’è poi il festival culturale Toil & Trouble, in programma dal 29 ottobre al 1° novembre, ispirato al drammatico processo per stregoneria del 1324, che coinvolse Alice Kyteler e alla sua serva Petronilla. Anche qui ci sono spettacolari parate di strada e percorsi storici.
HALLOWEEN DA MANGIARE - La gastronomia autunnale irlandese, ricca di elementi simbolici che sprimono il profondo legame con il destino e l'invisibile, costituisce un vero e proprio folklore da mangiare. Durante le celebrazioni non può mancare il Barmbrack (Báirín Breac), un pane dolce speziato con frutta secca e whisky. La tradizione vuole che nell'impasto vengano nascosti piccoli oggetti vaticinanti capaci di svelare il futuro di chi riceve la fetta: un anello preannuncia nozze imminenti, una moneta promette prosperità, un pezzo di stoffa indica difficoltà finanziarie, e così via. Sulle tavole delle comunità si serve anche il Colcannon, un piatto a base di purè di patate, cavolo riccio e cipolle che spesso nasconde piccole monete per il divertimento dei più giovani. Dopo mangiato si torna a giocare alcuni giochi storici di società come il bobbing for apples (la pesca delle mele con la bocca). Non possono mancare rape e zucche, utilizzate per intagliare i classici mascheroni.