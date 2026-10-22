Alle radici di Halloween: viaggio in Irlanda, patria della festa

IRLANDA, ALLE RADICI DELLA FESTA – Contrariamente a quanto molti pensano, Halloween non è un'invenzione americana, ma è frutto di una tradizione celtica antichissima che risale a oltre 2.000 anni fa. In quell’epoca, il calendario celtico celebrava Samhain ("fine dell'estate"), il momento in cui i raccolti venivano messi al riparo nei granai e il mondo passava dalla bella stagione all’inverno. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, i clan si radunavano attorno al fuoco e si chiudevano in casa, perché quello era il momento in cui il confine tra il mondo dei vivi e l'Oltretomba (Otherworld) si assottigliava a tal punto da consentire agli spiriti e alle divinità di camminare nuovamente tra i mortali. Per proteggersi e confondersi tra le anime erranti, le persone usavano mascherarsi con pelli di animali e accendere grandi falò. Con l'avvento del Cristianesimo, la Chiesa tentò di sovrapporre le proprie festività a quelle pagane, spostando la festa di Ognissanti al 1° novembre: in inglese antico, la vigilia di Ognissanti (All Hallows' Eve) si è trasformata nel tempo nella parola Halloween. Nell’Ottocento, milioni di irlandesi emigrarono negli Stati Uniti, spinti da una grave carestia: furono proprio loro a portare oltreoceano queste usanze, che poi l'America ha trasformato e commercializzato nella festa che conosciamo oggi, sostituendo tra l'altro le tradizionali rape intagliate irlandesi con le più grandi e morbide zucche americane.