Ravenna: hai mai fatto birdwatching tra i mosaici Patrimonio Unesco?

LE COLOMBE DEL MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA – La coppia di colombe bianche che spicca nella straordinaria decorazione di questo piccolo e incantevole mausoleo è uno dei soggetti più celebri della storia dell’arte musiva. Questi graziosi uccelli, di solito raffigurati a coppie e nell’atto di abbeverarsi, sono un simbolo universale di pace e di purezza, e latori di messaggi tra Cielo e terra. A Galla Placidia ne sono presenti quattro coppie, due delle quali raffigurate nell’atto di bere e altre due posate sul prato ai piedi degli Apostoli, ritratte vicino a specchi d'acqua o fonti. Le colombe sono presenti in tutti i diversi siti musivi ravennati: in Sant’Apollinare in Classe sono raffigurate anche colombe di colore marroncino, segno che l’uccello non ha ancora attinto all’acqua viva che simboleggia la fede e quindi non si è ancora del tutto purificato. Per visitare il mausoleo di Galla Placidia, piccolo e molto frequentato, è bene sapere che di solito i visitatori hanno a disposizione per la visita pochi minuti soltanto dalla convalida del biglietto: meglio dunque affrettarsi sul vialetto di accesso per non perdere tempo prezioso: il tripudio di colori e di soggetti (il blu della volta che simboleggia il cielo notturno, l’oro delle stelle, il mosaico del Buon Pastore, le colombe, le finestre di alabastro) sono di una bellezza da togliere il fiato ed è bene dedicare alla loro contemplazione tutti i minuti possibili. Quando verrà il momento di uscire, non si potrà non uscire con il cuore stretto, perché tanta bellezza non può saziare la vista per quanto a lungo la si ammiri.