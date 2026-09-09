In viaggio con l’arte: le 10 mostre più interessanti dell’autunno in Italia

7. Klimt, Schiele, Kokoschka e il corpo nell'arte contemporanea - Mestre (Venezia), MUVEC – Casa delle Contemporaneità, dal 26 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 – Una intensa retrospettiva e un viaggio visivo potente che parte dalle opere dei tre protagonisti per indagare sulla la rappresentazione del corpo e il suo rapporto con le inquietudini individuali e collettive della società del Novecento.