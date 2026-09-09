In viaggio con l’arte: le 10 mostre più interessanti dell’autunno in Italia

Il calendario delle mostre d'arte in programma in tutta Italia nei prossimi mesi offre splendidi spunti di viaggio per chi ama unire la scoperta del territorio alla contemplazione della Grande Bellezza: i prossimi mesi propongono molte occasioni per pianificare un city-break o un vero e proprio Grand Tour culturale di alto livello. Dai Maestri del Rinascimento fiammingo ai tesori ritrovati dei Medici, viaggiare lungo lo Stivale si trasforma in un itinerario visivo di alto livello: non resta che scegliere la mostra preferita, prenotare e preparare la valigia.
1. Pontormo – Roma, Scuderie del Quirinale, dal 9 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027- Un eccezionale omaggio a uno dei pionieri più tormentati, rivoluzionari e geniali del Manierismo italiano. La potenza drammatica e l'uso spregiudicato del colore di Jacopo Carucci trovano spazio in una delle sedi espositive più prestigiose della Capitale.
2. Vassily Kandinsky – Roma, Palazzo Bonaparte, dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 - Dopo oltre venticinque anni dall'ultima grande retrospettiva romana, Kandinsky torna protagonista di una mostra che riunisce oltre settanta opere provenienti principalmente dal Centre Pompidou di Parigi, raccontando l’intera parabola umana e artistica del maestro russo.
3.I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europa – Milano, Palazzo Reale, dal 29 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 - La prima grande retrospettiva italiana dedicata alla leggendaria dinastia fiamminga, con oltre 80 capolavori tra disegni e dipinti, perfetta per chi ama perdersi tra i dettagli, i paesaggi innevati e le scene corali che hanno fatto la storia dell'arte europea.
4 Matisse. Il mondo in una stanza – Milano, MUDEC - Museo delle Culture, dal 6 ottobre 2026 al 21febbraio 2027 - Un affascinante itinerario espositivo focalizzato sulle influenze e sull'incontro tra Henri Matisse e le culture extra-europee. Un'esposizione densa di colori e suggestioni esotiche che dialoga perfettamente con l'anima interculturale del museo.
5. Nel segno di Leonardo. Allievi e seguaci a Milano – Milano, Gallerie d’Italia, dal 27 novembre 2026 al 4 aprile 2027 - Un'importante mostra d'indagine che esplora lo straordinario impatto e l'eredità artistica lasciati da Leonardo da Vinci durante i suoi soggiorni milanesi, mettendo in luce i capolavori della sua cerchia di allievi lombardi, i cosiddetti "Leonardeschi".
6. Artemisia Gentileschi. Annunciazione – Milano, Museo Diocesano, dal 27 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 - Torna il tradizionale appuntamento natalizio con il "Capolavoro per Milano". Quest'anno il museo ospita in prestito d'onore l'iconica e potente tela di Artemisia Gentileschi, un'occasione unica per ammirare da vicino la maestria della celebre pittrice barocca.
7. Klimt, Schiele, Kokoschka e il corpo nell'arte contemporanea - Mestre (Venezia), MUVEC – Casa delle Contemporaneità, dal 26 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 – Una intensa retrospettiva e un viaggio visivo potente che parte dalle opere dei tre protagonisti per indagare sulla la rappresentazione del corpo e il suo rapporto con le inquietudini individuali e collettive della società del Novecento.
8. Inventare la natura: Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio – Mantova, Palazzo Te, al 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 - Un progetto espositivo che analizza l'evoluzione del concetto di natura nel Rinascimento italiano. Il contrasto tra le opere in mostra e gli spettacolari affreschi di Giulio Romano rende la visita a Palazzo Te un'esperienza estetica totale.
9. Magnifico 1492 – Firenze, Palazzo Pitti, periodo previsto: novembre 2026, febbraio 2027 - La più ampia e dettagliata ricostruzione storica mai realizzata della straordinaria collezione d'arte privata di Lorenzo il Magnifico, ricomposta esattamente come appariva nell'inventario redatto alla sua morte.
10. Angelica e Élisabeth. L’età delle donne pittrici - Napoli, Gallerie d'Italia, 6 novembre 2026 – 7 marzo 2027. In continuità con l’attenzione dedicata alle artiste attive nell’Italia meridionale, il progetto mette a confronto due figure straordinarie della pittura europea tra Settecento e primo Ottocento.