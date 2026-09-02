A settembre le piazze del pensiero: Festivaletteratura, Festival della mente e altri

Il momento del ritorno dalle vacanze è tradizionalmente il preferito per ospitare i grandi festival culturali: il calendario si arricchisce di una collezione di eventi davvero interessanti, dal Festival della Mente di Sarzana, che si svolge dal 4 al 6 settembre in provincia di La Spezia, all’ormai storico e seguitissimo Festivaletteratura (Mantova, dal 9 al 13 settembre), passando per Bergamo-Scienza (Bergamo, dall'1 all'11 ottobre). Queste manifestazioni riuniscono scienziati, filosofi, scrittori e storici per analizzare le complessità del presente e riuniscono un pubblico sempre foltissimo e motivato nelle piazze più belle delle varie città. Vediamo quali sono i più interessanti, nei mesi di settembre e ottobre, tra libri, filosofia e divulgazione scientifica.
FESTIVAL DELLA MENTE, Sarzana (La Spezia): dal 4 al 6 settembre. È il primo festival europeo dedicato specificamente alla nascita delle idee che quest’anno raggiunge la 23ª edizione. Il tema di questa edizione è il “Fuoco”: intenso non solo come scintilla ancestrale della civiltà e dono di Prometeo, ma come potente metafora delle grandi trasformazioni odierne: il calore delle passioni umane, l'energia del cambiamento climatico, la distruzione e la rinascita, fino ad arrivare alla metafora del "nuovo fuoco primordiale", ovvero l'intelligenza artificiale. Partecipano oltre 50 tra scienziati, intellettuali, scrittori e artisti, protagonisti dei 34 incontri in programma. Tra i protagonisti: il teologo Paolo Benanti, lo storico Alessandro Barbero, lo scrittore André Aciman e molti altri. I relatori condividono il proprio sapere utilizzando un linguaggio accessibile e inclusivo, pensato per stimolare la curiosità di un pubblico ampio. Durante i tre giorni, l'intero centro storico della cittadina ligure si trasforma in un laboratorio di pensiero a cielo aperto, con eventi diffusi tra piazze storiche, teatri e la suggestiva fortezza d'Ispirazione medievale. Oltre al cartellone principale, la sezione extraFestival e la rassegna parallelaMente riempiono le strade di eventi artistici e culturali collaterali fin dal 3 settembre. INFO e programma: www.festivaldellamente.it/
FESTIVALETTERATURA, Mantova: dal 9 al 13 settembre. La storica manifestazione dedicata ai libri e ai lettori festeggia la sua 30ª edizione e conferma la sua formula di festival diffuso, con oltre 330 appuntamenti e 340 ospiti internazionali, tra cui spiccano i nomi di Emmanuel Carrère, Daniel Pennac, Siri Hustvedt, Amitav Ghosh, Irvine Welsh, Mathias Énard e David Szalay. Il tema di questa edizione è "Divertimento culturale", inteso come deviazione dai percorsi battuti per trovare nuove chiavi di lettura del mondo e un confronto libero. Gli incontri si concentreranno su alcune urgenze cruciali, tra cui “Identità e appartenenza” (l’esperienza di sentirsi stranieri in un mondo in cui confini tradizionali sfumano e si confondono); “Avere trent'anni oggi” ( un'indagine generazionale sulla difficoltà e l'incapacità di immaginare il proprio futuro economico, sociale e ambientale); “Tecnologia e mistero” (I dubbi sulla potenza incontrollabile delle nuove tecnologie a confronto con i segreti dell'Universo); “Numi tutelari” (per interpretare le dinamiche attuali). Il festival propone anche la rilettura di alcuno grandi classici del passato, eleggendo Ippolito Nievo e H.P. Lovecraft a simboli di questa edizione. Per festeggiare i 30 anni, il festival lancia una sfida collettiva a lettori e autori: scrivere un racconto di esattamente 30 parole. Il programma completo e la mappa dei luoghi sono disponibili sul sito: www.festivaletteratura.it.
PORDENONELEGGE, Pordenone: dal 16 al 20 settembre. Noto come la Festa del libro e della libertà, la manifestazione quest'anno giunge alla 27ª edizione e affronta le grandi trasformazioni tecnologiche e di identità dell'essere umano. Con oltre 650 protagonisti, centinaia di eventi e ben 45 sedi di incontro diffuse tra Pordenone e l'intero Friuli-Venezia Giulia, il festival rappresenta quest'anno il primo grande banco di prova per il territorio in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Il tema centrale di quest’anno è “La libertà e la dissidenza”, ovvero la libertà di espressione e di pensiero, con un focus geopolitico concentrato sui diritti negati e sulle voci censurate nei paesi autoritari. L'inaugurazione ospita lo scrittore Salman Rushdie. INFO: www.pordenonelegge.it.
FESTIVALFILOSOFIA, Modena, Carpi e Sassuolo: dal 18 al 20 settembre. Un weekend intensissimo con quasi 200 appuntamenti a ingresso gratuito tra lezioni magistrali, spettacoli e cene filosofiche. La 26ª edizione ruota attorno alla parola chiave "Caos", concetto millenario da non intendere semplicemente come puro disordine, ma come una realtà complessa, instabile e generativa. Il festival si propone di indagare la nostra epoca, caratterizzata dalla dissoluzione di vecchi equilibri e da profondi cambiamenti politici, geopolitici, scientifici e climatici, per provare a immaginare nuovi ordini possibili. Il cuore pulsante del festival è composto da 52 lezioni magistrali tenute da grandi studiosi italiani e internazionali, affiancate da discussioni e percorsi. Oltre a rileggere alcuni classici, si parla di geopolitica e attualità contemporanea, cosmogonie e filosofia del quotidiano, con lezioni tenute dai più celebri filosofi contemporanei che si svolgono all'aperto, nelle piazze principali delle città, rendendo l'alto pensiero filosofico accessibile a chiunque e a costo zero. INFO: www.festivalfilosofia.it.
BERGAMOSCIENZA, Bergamo: dal 1° all'11 ottobre. Un grande festival internazionale in cui il filo conduttore dell’edizione numero 24 è "Convergenze", mirato a far incontrare tecnologia, medicina, ambiente e società per rispondere alle sfide globali. Sono in programma oltre 180 appuntamenti interamente gratuiti tra conferenze, mostre, spettacoli e laboratori interattivi, che si propongono di abbattere le barriere tra la ricerca d'avanguardia e grande pubblico. L'obiettivo è stimolare la curiosità, dimostrando che la scienza non viaggia mai su binari isolati: gli incontri esplorano come le grandi risposte ai problemi globali nascano dall'intreccio tra discipline diverse: medicina e intelligenza artificiale, tecnologia e arte, fisica e salvaguardia dell'ambiente. Sotto il coordinamento del filosofo della scienza Telmo Pievani, presidente del Comitato Scientifico, il festival ospita scienziati e divulgatori di caratura mondiale, tra cui la filosofa della scienza Sabina Leonelli, il geofisico Daniel Rothman, il matematico Claudio Bartocci. Gli eventi richiedono una prenotazione obbligatoria. INFO: www.bergamoscienza.it/it.
FESTIVAL DELLA SCIENZA, Genova: dal 22 ottobre al 1° novembre. Evento ormai celeberrimo di divulgazione scientifica, durante il quale per undici giorni, il capoluogo ligure si trasforma nella capitale europea della divulgazione e dell'innovazione, con oltre 250 eventi diffusi in più di trenta sedi storiche e culturali della città. Il tema dell'edizione 2026 è "Prospettive", e si propone di esplorare i futuri scenari del progresso tecnologico e della sostenibilità insieme a grandi ospiti. Tra gli ospiti d’onore del 2026: la biologa Barbara Mazzolai, pioniera della robotica bioispirata presso l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), aprirà ufficialmente la manifestazione il 22 ottobre raccontando come la natura guidi lo sviluppo dei robot del futuro. Il fisico canadese Arthur McDonald, Premio Nobel per la Fisica nel 2015, terrà una attesa lectio magistralis incentrata sulle rivoluzionarie scoperte legate alla massa dei neutrini; la celebre fisica ed ex direttrice generale del CERN di Ginevra Fabiola Gianotti tornerà al festival per illustrare le nuove frontiere della fisica delle particelle; Per partecipare a conferenze, spettacoli e laboratori è possibile pianificare gli accessi acquistando i biglietti o prenotando i singoli eventi sul Portale Ufficiale del Festival della Scienza: www.festivalscienza.it.