A settembre le piazze del pensiero: Festivaletteratura, Festival della mente e altri

FESTIVALETTERATURA, Mantova: dal 9 al 13 settembre. La storica manifestazione dedicata ai libri e ai lettori festeggia la sua 30ª edizione e conferma la sua formula di festival diffuso, con oltre 330 appuntamenti e 340 ospiti internazionali, tra cui spiccano i nomi di Emmanuel Carrère, Daniel Pennac, Siri Hustvedt, Amitav Ghosh, Irvine Welsh, Mathias Énard e David Szalay. Il tema di questa edizione è "Divertimento culturale", inteso come deviazione dai percorsi battuti per trovare nuove chiavi di lettura del mondo e un confronto libero. Gli incontri si concentreranno su alcune urgenze cruciali, tra cui “Identità e appartenenza” (l’esperienza di sentirsi stranieri in un mondo in cui confini tradizionali sfumano e si confondono); “Avere trent'anni oggi” ( un'indagine generazionale sulla difficoltà e l'incapacità di immaginare il proprio futuro economico, sociale e ambientale); “Tecnologia e mistero” (I dubbi sulla potenza incontrollabile delle nuove tecnologie a confronto con i segreti dell'Universo); “Numi tutelari” (per interpretare le dinamiche attuali). Il festival propone anche la rilettura di alcuno grandi classici del passato, eleggendo Ippolito Nievo e H.P. Lovecraft a simboli di questa edizione. Per festeggiare i 30 anni, il festival lancia una sfida collettiva a lettori e autori: scrivere un racconto di esattamente 30 parole. Il programma completo e la mappa dei luoghi sono disponibili sul sito: www.festivaletteratura.it.