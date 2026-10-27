HORROR E GLAMOUR

Halloween 2026, look e make up: le ispirazioni da star e sfilate

Tra brivido e seduzione. Come vestirsi per la ricorrenza più dark del calendario e gli spunti da copiare per un trucco all’insegna di un'eleganza spettrale

27 Ott 2026 - 07:28
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© IPA/IPA/Afp/IPA/IPA | Halloween 2026, le ispirazioni dai look delle star: Naomi Osaka, Rihanna, Zendaya, Lady Gaga, Jenna Ortega
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© IPA/IPA/Afp/IPA/IPA | Halloween 2026, le ispirazioni dai look delle star: Naomi Osaka, Rihanna, Zendaya, Lady Gaga, Jenna Ortega

© IPA/IPA/Afp/IPA/IPA | Halloween 2026, le ispirazioni dai look delle star: Naomi Osaka, Rihanna, Zendaya, Lady Gaga, Jenna Ortega

Come vestirsi ad Halloween se non hai un costume? è tra le domande più frequenti che ci si pone online alla vigilia di una ricorrenza che segna ormai un appuntamento imprescindibile anche per le fashion addicted. Essere al passo con la notte più dark dell'anno è, infatti, alla portata di chiunque: non serve un total look, basta frugare nell'armadio e puntare su pochi pezzi in grado di dare il mood giusto all'outfit. Come farlo in chiave glamour? Guardando alle celebs sui red carpet e alle sfilate.  

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Halloween 2025, i look da copiare da sfilate e celebs

 Merletti, pizzi, tulle, colletti alti, corsetti e balze, orli sfrangiati ma anche spacchi vertiginosi e seduzione in chiave dark. Non solo nero, ci sono il bianco, il bronzo e l'argento che si prestano bene al goth. Pelle e velluto, dettagli lingerie e di vernice, inserti in metallo. Sono outfit ricchi, inoltre, di accenni futuristici, dalla costruzione a scultura e dalle silhouette rigide, come si vede dalle ispirazioni che sono arrivate ad esempio dal red carpet del Met Gala 2026. Menzione speciale per i veli da sposa neri e i sandali sensuali e altissimi, con i lacci che abbracciano la caviglia, visti in varie sfilate nel corso degli ultimi anni.

Halloween look 2026, le ispirazioni "gothic" dalle sfilate di moda

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© Catwalk Pictures | Halloween look 2026, le ispirazioni dalle sfilate di moda: Elena Velez FW25, Versace SS23, Gucci FW20, Haider Ackermann FW20, Dilara Findikoglu FW25
© Catwalk Pictures | Halloween look 2026, le ispirazioni dalle sfilate di moda: Elena Velez FW25, Versace SS23, Gucci FW20, Haider Ackermann FW20, Dilara Findikoglu FW25
© Catwalk Pictures | Halloween look 2026, le ispirazioni dalle sfilate di moda: Elena Velez FW25, Versace SS23, Gucci FW20, Haider Ackermann FW20, Dilara Findikoglu FW25

© Catwalk Pictures | Halloween look 2026, le ispirazioni dalle sfilate di moda: Elena Velez FW25, Versace SS23, Gucci FW20, Haider Ackermann FW20, Dilara Findikoglu FW25

© Catwalk Pictures | Halloween look 2026, le ispirazioni dalle sfilate di moda: Elena Velez FW25, Versace SS23, Gucci FW20, Haider Ackermann FW20, Dilara Findikoglu FW25

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Le ispirazioni make up per i party di Halloween

 Non solo moda da indossare. Il gothic, per il trucco viso, è all’insegna della drammaticità. Occhi marcati, truccatissimi, enfatizzati da matite e eyeliner, dagli ombretti stesi sull’intera palpebra, dalle ciglia lunghe, dal mascara colato ad arte. Le labbra sono nere, blu, nelle tonalità violacee e, ça va sans dire, rosso sangue o porpora molto, molto intenso.  

Halloween make up 2026, il trucco da osare per i party a tema

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© Catwalk Pictures | Halloween make up 2026, le ispirazioni dalle sfilate per un trucco da brivido: Frederick Anderson
© Catwalk Pictures | Halloween make up 2026, le ispirazioni dalle sfilate per un trucco da brivido: Frederick Anderson
© Catwalk Pictures | Halloween make up 2026, le ispirazioni dalle sfilate per un trucco da brivido: Frederick Anderson

© Catwalk Pictures | Halloween make up 2026, le ispirazioni dalle sfilate per un trucco da brivido: Frederick Anderson

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