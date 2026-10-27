Halloween 2026, look e make up: le ispirazioni da star e sfilate

Merletti, pizzi, tulle, colletti alti, corsetti e balze, orli sfrangiati ma anche spacchi vertiginosi e seduzione in chiave dark. Non solo nero, ci sono il bianco, il bronzo e l'argento che si prestano bene al goth. Pelle e velluto, dettagli lingerie e di vernice, inserti in metallo. Sono outfit ricchi, inoltre, di accenni futuristici, dalla costruzione a scultura e dalle silhouette rigide, come si vede dalle ispirazioni che sono arrivate ad esempio dal red carpet del Met Gala 2026. Menzione speciale per i veli da sposa neri e i sandali sensuali e altissimi, con i lacci che abbracciano la caviglia, visti in varie sfilate nel corso degli ultimi anni.