Cesare Cremonini, la sua giacca con il teschio un "cult" della moda

Un'icona senza tempo. Nato come giacca da golf, il G9 Harrington Jacket è stato creato nel 1937 da Baracuta e da allora ha intrecciato la sua storia con quella della musica. Dalla scena Mod alle successive generazioni di artisti e musicisti, al Britpop, è diventato un riferimento stilistico capace di attraversare generi musicali, epoche, confini geografici. Per Cremonini la stessa cultura Mod è da sempre una passione e una fonte di ispirazione anche estetica, come testimonia anche la giacca G9 realizzata in esclusiva per lui in occasione del suo concerto evento di Londra e per il palco. È un pezzo unico, reinterpretato in una versione esclusiva in 100% pelle ovina e personalizzata con disegni realizzati a mano e dettagli grafici ispirati all’immaginario visivo del tour. Tra questi, il teschio, elemento distintivo della comunicazione degli show dell'artista, riportato nella parte posteriore della giacca. >> Guarda il video di Cremonini sul palco a Londra con Salmo