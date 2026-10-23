Cesare Cremonini, la sua giacca con il teschio un "cult" della moda

Cesare Cremonini sul palco a Londra con la giacca realizzata esclusivamente per lui da Baracuta (credit: Erika Serio - courtesy of Baracuta) © Ufficio stampa
Un pezzo unico. Cesare Cremonini ha portato sul palco per il suo concerto evento a Londra una giacca iconica, frutto di una collaborazione speciale, reinterpretata per lui in versione esclusiva. Simbolo dello stile british, indossata da generazioni di musicisti, ha attraversato epoche e movimenti musicali mantenendo intatta la propria identità.
Cesare Cremonini, la giacca con il teschio nella storia della moda
Un'icona senza tempo. Nato come giacca da golf, il G9 Harrington Jacket è stato creato nel 1937 da Baracuta e da allora ha intrecciato la sua storia con quella della musica. Dalla scena Mod alle successive generazioni di artisti e musicisti, al Britpop, è diventato un riferimento stilistico capace di attraversare generi musicali, epoche, confini geografici. Per Cremonini la stessa cultura Mod è da sempre una passione e una fonte di ispirazione anche estetica, come testimonia anche la giacca G9 realizzata in esclusiva per lui in occasione del suo concerto evento di Londra e per il palco. È un pezzo unico, reinterpretato in una versione esclusiva in 100% pelle ovina e personalizzata con disegni realizzati a mano e dettagli grafici ispirati all’immaginario visivo del tour. Tra questi, il teschio, elemento distintivo della comunicazione degli show dell'artista, riportato nella parte posteriore della giacca. >> Guarda il video di Cremonini sul palco a Londra con Salmo
Più che un incontro, un ritorno
La scelta del G9 nasce anche da un legame personale con Cesare Cremonini, che già possiede questo modello nel proprio guardaroba. La sua connessione con WP risale, infatti, alla fine degli anni Novanta a Bologna, quando Cristina Calori e la sua azienda scelsero di accompagnare l'esordio dei Lunapop, nella stagione della Vespa e di una città che cominciava a cantare con lui. Da allora quella complicità non si è mai interrotta, unita dalle stesse radici e da un'idea comune di stile: autentico, senza tempo, mai urlato. Oggi quell'amicizia diventa una collaborazione ufficiale e Baracuta è partner del tour di Cesare Cremonini, che si concluderà il 20 dicembre prossimo. A completare il progetto, il brand realizzerà una capsule collection esclusiva dedicata alla collaborazione con l'artista.
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Cesare Cremonini a Londra con la giacca realizzata esclusivamente per lui da Baracuta (credit: Erika Serio - courtesy of Baracuta)