LO SHOW E IL TOUR

Cesare Cremonini sul palco con Salmo: la giacca è un "cult"

L'artista, per la prima volta a Londra, ha indossato un pezzo iconico della storia della moda, reinterpretato e realizzato da Baracuta in esclusiva per lui

23 Ott 2026 - 15:59
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