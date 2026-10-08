Lo smalto messo male: le unghie più trendy sono brutte e imperfette

Paris Fashion Week, Miu Miu: Gigi Hadid in top e i best look
© Afp | Miu Miu collezione primavera estate 2027
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Lo smalto rosso messo male dai look della collezione primavera estate 2027 di Miu Miu, realizzati dalla nail artist Mei Kawajiri (credit: @nailsbymei) © Instagram
Come mettere lo smalto per avere unghie all’ultimo grido? Male, verrebbe da rispondere. Il beauty trend più interessante del momento è arrivato dalla Paris Fashion Week e, più precisamente, dalla sfilata Miu Miu dedicata alla collezione donna per la prossima primavera estate. Non solo top da palestra e sneakers: per essere una vera “it girl” bisogna puntare anche su una manicure “messy”, ovvero volutamente in disordine.
L’ultima tendenza intende rivelare la bellezza dell’imperfezione. Un gesto di ribellione, che rifiuta il rigore maniacale e le imposizioni da parte della società sulle donne. Non poteva che esserci Miuccia Prada dietro questa filosofia che ribalta i canoni tradizionali anche del beauty. Una dichiarazione di libertà mentale che si traduce in estetica. A ideare questa particolare nail art, con lo smalto rosso che fuoriesce dai bordi dell’unghia, è stata una professionista giapponese, Mei Kawajiri, nota per il suo approccio avanguardistico e creativo.
© Afp | Miu Miu collezione primavera estate 2027
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