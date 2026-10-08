Lo smalto messo male: le unghie più trendy sono brutte e imperfette

Come mettere lo smalto per avere unghie all’ultimo grido? Male, verrebbe da rispondere. Il beauty trend più interessante del momento è arrivato dalla Paris Fashion Week e, più precisamente, dalla sfilata Miu Miu dedicata alla collezione donna per la prossima primavera estate. Non solo top da palestra e sneakers: per essere una vera “it girl” bisogna puntare anche su una manicure “messy”, ovvero volutamente in disordine.