LA MANICURE DEL MOMENTO

Lo smalto messo male: le unghie più trendy sono brutte e imperfette

L'ultima tendenza beauty ribalta i canoni di bellezza tradizionali. Una dichiarazione di libertà, un gesto di ribellione contro ogni imposizione estetica

08 Ott 2026 - 18:51
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Lo smalto rosso messo male dai look della collezione primavera estate 2027 di Miu Miu, realizzati dalla nail artist Mei Kawajiri (credit: @nailsbymei) © Instagram

Lo smalto rosso messo male dai look della collezione primavera estate 2027 di Miu Miu, realizzati dalla nail artist Mei Kawajiri (credit: @nailsbymei) © Instagram

Come mettere lo smalto per avere unghie all’ultimo grido? Male, verrebbe da rispondere. Il beauty trend più interessante del momento è arrivato dalla Paris Fashion Week e, più precisamente, dalla sfilata Miu Miu dedicata alla collezione donna per la prossima primavera estate. Non solo top da palestra e sneakers: per essere una vera “it girl” bisogna puntare anche su una manicure “messy”, ovvero volutamente in disordine

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Smalto messo male e unghie corte e mangiucchiate: cosa racconta l’ultimo trend

 L’ultima tendenza intende rivelare la bellezza dell’imperfezione. Un gesto di ribellione, che rifiuta il rigore maniacale e le imposizioni da parte della società sulle donne. Non poteva che esserci Miuccia Prada dietro questa filosofia che ribalta i canoni tradizionali anche del beauty. Una dichiarazione di libertà mentale che si traduce in estetica. A ideare questa particolare nail art, con lo smalto rosso che fuoriesce dai bordi dell’unghia, è stata una professionista giapponese, Mei Kawajiri, nota per il suo approccio avanguardistico e creativo.  

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© Afp | Miu Miu collezione primavera estate 2027
© Afp | Miu Miu collezione primavera estate 2027
© Afp | Miu Miu collezione primavera estate 2027

© Afp | Miu Miu collezione primavera estate 2027

© Afp | Miu Miu collezione primavera estate 2027

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