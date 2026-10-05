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© Catwalk Pictures | Valentino collezione primavera estate 2027: la sfilata alla Paris Fashion Week
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LA SFILATA A PARIGI

Valentino by Alessandro Michele: la collezione che ha diviso il pubblico

"Noi creativi dobbiamo poter giocare con i vestiti per illuminare il presente - ha spiegato il direttore creativo della maison -, sennò che senso abbiamo?"

05 Ott 2026 - 20:05
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Quelle di Alessandro Michele per Valentino non sono collezioni che lasciano indifferenti. La sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2027 che si è tenuta a Parigi, all'interno della Biblioteca di Sainte-Geneviève al Pantheon, tra scranni e volumi antichi, ne è stata la riprova. Il designer dallo stile colto e inconfondibile compie per la maison un attento lavoro di studio e ricerca, che restituisce attraverso la sua lente e la sua creatività. "Noi creativi dobbiamo poter giocare con i vestiti per illuminare il presente - ha spiegato lo stesso Michele -, sennò che senso abbiamo?". 

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