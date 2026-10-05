Valentino by Alessandro Michele: la collezione che ha diviso il pubblico

Quelle di Alessandro Michele per Valentino non sono collezioni che lasciano indifferenti. La sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2027 che si è tenuta a Parigi, all'interno della Biblioteca di Sainte-Geneviève al Pantheon, tra scranni e volumi antichi, ne è stata la riprova. Il designer dallo stile colto e inconfondibile compie per la maison un attento lavoro di studio e ricerca, che restituisce attraverso la sua lente e la sua creatività. "Noi creativi dobbiamo poter giocare con i vestiti per illuminare il presente - ha spiegato lo stesso Michele -, sennò che senso abbiamo?".