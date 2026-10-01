Sfilate: occhi argento e orecchini a cascata, i best trend da Parigi

Paris Fashion Week, i best look della sfilata Dior donna estate 2027
© Ufficio stampa | Dior collezione donna primavera estate 2027 (courtesy of Dior)
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Dior collezione donna primavera estate 2027 (courtesy of Dior | Finale di sfilata, credit: Adrien Dirand) © Ufficio stampa
Dopo Milano, Parigi. Anche dalle sfilate della Fashion Week francese arrivano ispirazioni e spunti da cogliere sulla moda donna che verrà. Nella sua collezione per la prossima primavera estate, Dior riprende il filo con quanto visto sulla passerella per l'autunno inverno 2026 ma sotto una nuova luce.
Forme e volumi floreali, iridescenze e silhouette accorciate. In un’atmosfera estiva, la leggerezza invita al movimento, come il soffio di una brezza calda. Lunghe sciarpe drappeggiate sulla spalla e orecchini a cascata impreziositi da pietre preziose introducono l’asimmetria, vero filo conduttore di questa nuova collezione disegnata da Jonathan Anderson. Rinasce l’essenza delle prime silhouette Dior, mentre i gioielli si fanno leggeri e regolabili. Quanto alle calzature, fotografie di fiori decorano i tacchi a blocco di modelli dalla punta squadrata. Merita una menzione speciale l’iconica scarpa Dior Cigale, caratterizzata da una suola scolpita a forma di petalo.
© Ufficio stampa | Dior collezione donna primavera estate 2027 (courtesy of Dior)
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Un look fresco con lo sguardo delicatamente illuminato. "Abbiamo puntato su un viso dall'aspetto naturale e luminoso, con alcuni tocchi argentati sugli occhi", ha spiegato Peter Philips, direttore della creazione e dell'immagine del make-up Dior, che per la sfilata di presentazione della collezione donna primavera estate 2027 ha descritto una base trucco "realizzata in più passaggi per ottenere un effetto luminoso, fresco, naturale e sano". Tocchi di blush sulle guance e mist a fissare il tutto. Alcune modelle hanno sfoggiato una linea argentata "piena" sull'angolo esterno dell'occhio, "altre un sottilissimo eyeliner metallizzato argento lungo l'attaccatura delle ciglia superiori. Le sopracciglia sono pettinate verso l'alto e valorizzate in modo naturale", ha aggiunto. Anche le labbra appaiono naturali, così come le unghie. Per le manicure e pedicure colorate sono state invece scelte tonalità di smalto bordeaux scuro o rosso acceso. Infine i capelli, lasciati sciolti, con onde a richiamare lo stile "beach waves".
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Summer 2027 Women’s Collection by Dior, Dior makeup created and styled by Peter Philips. Photography: Olivier Rose for Christian Dior Parfums