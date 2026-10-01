Sfilate: occhi argento e orecchini a cascata, i best trend da Parigi

Un look fresco con lo sguardo delicatamente illuminato. "Abbiamo puntato su un viso dall'aspetto naturale e luminoso, con alcuni tocchi argentati sugli occhi", ha spiegato Peter Philips, direttore della creazione e dell'immagine del make-up Dior, che per la sfilata di presentazione della collezione donna primavera estate 2027 ha descritto una base trucco "realizzata in più passaggi per ottenere un effetto luminoso, fresco, naturale e sano". Tocchi di blush sulle guance e mist a fissare il tutto. Alcune modelle hanno sfoggiato una linea argentata "piena" sull'angolo esterno dell'occhio, "altre un sottilissimo eyeliner metallizzato argento lungo l'attaccatura delle ciglia superiori. Le sopracciglia sono pettinate verso l'alto e valorizzate in modo naturale", ha aggiunto. Anche le labbra appaiono naturali, così come le unghie. Per le manicure e pedicure colorate sono state invece scelte tonalità di smalto bordeaux scuro o rosso acceso. Infine i capelli, lasciati sciolti, con onde a richiamare lo stile "beach waves".