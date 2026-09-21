Milano Fashion Week: chi c'è, chi non c'è, le sfilate e gli eventi top

Questa edizione di settembre, dedicata alle collezioni donna della prossima primavera estate 2027, vede il debutto dei nuovi direttori creativi di Moschino, Loris Messina e Simone Rizzo, che presenteranno per la prima volta una collezione co-ed, uomo e donna insieme. Non sfilerà Emporio Armani: la collezione uomo e donna primavera estate 2027, disegnata da Leo Dell’Orco e Silvana Armani, sarà svelata giovedì 24 settembre presso l’Armani/Teatro con una presentazione. Ad aprire le sfilate fisiche è Prada, martedì 22 settembre. Tra i "big", segnaliamo i fashion show di Gucci (la seconda prova prêt-à-porter firmata dal direttore creativo Demna), Fendi (seconda collezione per la maison di Maria Grazia Chiuri, di cui ha annunciato una dedica speciale a Raffaella Carrà), Dolce&Gabbana, Ferragamo, Max Mara, Antonio Marras, Ermanno Scervino, Luisa Spagnoli. Grande assente, Versace: la maison "salta un turno" e concede così margini più ampi al nuovo direttore creativo Pieter Mulier, al lavoro sulla sua prima collezione per la maison della Medusa, il cui debutto è previsto nel 2027. Tra i marchi che sfileranno per la prima volta a Milano, ci sono anche due nomi portoghesi: Marques'Almeida e Miguel Veira. Guardando poi alle presentazioni, in calendario per la prima volta quella di Blauer Glam e il ritorno di La Perla, che apre un nuovo capitolo del brand.