Milano Fashion Week: chi c'è, chi non c'è, le sfilate e gli eventi top

Da Kendall Jenner a Elodie (senza Franceska): chi c'è in prima fila alle sfilate
© IPA | Milano Fashion Week, le star in prima fila alle sfilate
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Milano Fashion Week collezioni donna autunno inverno 2026-2027: Bella Hadid in passerella per Prada e alcuni look di Emporio Armani © Afp
La Milano Fashion Week prende il via con un calendario da record. Da martedì 22 a lunedì 28 settembre prossimo la moda riporta i riflettori sul capoluogo lombardo, che si presenta agli occhi del mondo con ben 203 appuntamenti: "Il numero più alto mai registrato rispetto alle passate edizioni", ha sottolineato nel corso della presentazione il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa. Apre Prada, chiude Giorgio Armani: 61 sfilate in totale (di cui 54 fisiche e sette digitali), 88 presentazioni, 54 eventi.
Questa edizione di settembre, dedicata alle collezioni donna della prossima primavera estate 2027, vede il debutto dei nuovi direttori creativi di Moschino, Loris Messina e Simone Rizzo, che presenteranno per la prima volta una collezione co-ed, uomo e donna insieme. Non sfilerà Emporio Armani: la collezione uomo e donna primavera estate 2027, disegnata da Leo Dell’Orco e Silvana Armani, sarà svelata giovedì 24 settembre presso l’Armani/Teatro con una presentazione. Ad aprire le sfilate fisiche è Prada, martedì 22 settembre. Tra i "big", segnaliamo i fashion show di Gucci (la seconda prova prêt-à-porter firmata dal direttore creativo Demna), Fendi (seconda collezione per la maison di Maria Grazia Chiuri, di cui ha annunciato una dedica speciale a Raffaella Carrà), Dolce&Gabbana, Ferragamo, Max Mara, Antonio Marras, Ermanno Scervino, Luisa Spagnoli. Grande assente, Versace: la maison "salta un turno" e concede così margini più ampi al nuovo direttore creativo Pieter Mulier, al lavoro sulla sua prima collezione per la maison della Medusa, il cui debutto è previsto nel 2027. Tra i marchi che sfileranno per la prima volta a Milano, ci sono anche due nomi portoghesi: Marques'Almeida e Miguel Veira. Guardando poi alle presentazioni, in calendario per la prima volta quella di Blauer Glam e il ritorno di La Perla, che apre un nuovo capitolo del brand.
© Ufficio stampa/Instagram Gucci
Gucci, "Primavera": collezione autunno inverno 2026-2027
Questa edizione di Milano Fashion Week celebra, inoltre, importanti anniversari: Hogan festeggia il suo 40esimo compleanno, Gianvito Rossi il 20esimo, The Attico il decimo. Anche Amato Daniele e Edis Pala festeggiano il decimo, mentre Parajumpers - per la prima volta presente nel calendario degli eventi - celebra il suo 20esimo anniversario. Accanto alle sfilate e alle presentazioni sono numerosi gli eventi che arricchiscono il calendario. Tra questi, il gala dinner di apertura organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana a Palazzo Reale, in programma mercoledì 23 settembre. L'evento si svolge in occasione dell'inaugurazione della mostra "Dalí e la Moda", promossa dal Comune di Milano. Un altro importante appuntamento è Vogue World, per la prima volta in Italia. In programma nella serata di martedì 22 settembre, nella Galleria Vittorio Emanuele II, è dedicato al tema "The Human Touch in the Age of Technology". L'evento, al quale sono attese diverse star internazionali, intende celebrare la creatività, valorizzando il ruolo del saper fare italiano, del capitale umano e del dialogo virtuoso tra tradizione e innovazione.
© IPA
Fendi collezione donna autunno inverno 2026-2027
Da segnare in agenda anche la mostra "Viktor&Rolf. Spectrum", aperta al pubblico negli spazi di 10 Corso Como fino al 22 novembre prossimo, dedicata a una selezione di venti look haute couture realizzati nell'arco di oltre trent'anni di carriera dal duo di creativi. Domenica 27 settembre, alle 12, si terrà presso la Rotonda della Besana, la dodicesima edizione di Milano Moda Graduate, il progetto di CNMI dedicato agli studenti delle principali scuole di moda italiane. Un ruolo centrale nella Milano Fashion Week è dedicato, inoltre, alla nuova generazione di designer attraverso il consueto Fashion Hub di Camera nazionale della moda italiana, che si conferma uno spazio strategico per valorizzare nuovi talenti italiani e internazionali e offrire loro occasioni di visibilità, confronto e sviluppo di nuove opportunità professionali. L'evento di inaugurazione del Fashion Hub è in programma martedì 22 settembre, dalle 12 alle 14, a Palazzo Morando.
Tra le capitali mondiali della moda, Milano si conferma sempre di più un "place to be", non solo per buyer e operatori del settore ma per un numero sempre maggiore di appassionati, visitatori e turisti. L'assessore allo Sviluppo economico, Moda e Design del Comune di Milano, Alessia Cappello, ha ricordato durante la presentazione ufficiale della Fashion Week come settembre si prepara a essere "un altro mese record per Milano, con una stima di 496mila visitatori, il dato più alto dopo quello registrato in occasione dell'uscita del film "Il Diavolo Veste Prada 2", di cui alcune scene sono state girate in città. La sola settimana della moda, ha spiegato, "pesa come aspettative 141mila visitatori, di cui 78mila stranieri". Secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, per la Milano Fashion Week donna l’indotto della spesa turistica supererà i 219 milioni di euro, con un calo dell’8% rispetto al settembre 2025, ma in crescita dell’1,4% sul febbraio di quest’anno. Sono quasi 141mila i visitatori previsti: aumentano quelli stranieri (+22%), diminuiscono gli italiani (-29%).
© Ufficio stampa
Uno scatto della campagna della Milano Fashion Week donna primavera estate 2027 ambientata al Velodromo Vigorelli (credit: Stefano Sciuto)
Tutte le sfilate in calendario possono essere seguite sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, lanciata in occasione delle fashion week digitali e divenuta nel tempo un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti gli appassionati. La stessa piattaforma ospita anche una sezione dedicata agli showroom virtuali, sia multibrand che monomarca.
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