IN MISSIONE SPECIALE

Anna Wintour a Milano: perché la regina della moda è già in città

Sopralluogo in Galleria Vittorio Emanuele a meno di due giorni da Vogue World 2026: cosa sappiamo del mega show per la prima volta in Italia

20 Set 2026 - 16:44
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Anna Wintour © IPA

Anna Wintour © IPA

AAA annunciasi: Anna Wintour è a Milano. La regina della moda mondiale è stata avvistata in piazza Duomo ben in anticipo rispetto al via della Fashion Week donna, che aprirà i battenti nel capoluogo lombardo a partire da martedì 22 settembre. C'è infatti una ragione ben precisa dietro l'arrivo in città della responsabile dei contenuti del gruppo Condé Nast e direttrice editoriale globale di Vogue, di grande importanza per i fashion addicted ma non solo. 

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Anna Wintour è a Milano: missione speciale nel cuore della città

 Mancano infatti poco più di 48 ore a Vogue World, il mega evento itinerante che unisce moda, musica e performance. Dopo le ultime edizioni, che si sono tenute a Parigi nel 2024 e a Hollywood nel 2025, quest'anno è il capoluogo lombardo a ospitare per la prima volta l'edizione italiana. Top secret la lista dei partecipanti e degli ospiti (anche se si vocifera sia in arrivo addirittura Beyoncé). 

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Vogue World 2026 a Milano: cosa sappiamo finora

 Ci sarà naturalmente una sfilata: in pole position le super top internazionali come Vittoria Ceretti. Lo show sarà anche una celebrazione dell'eccellenza artigiana e del made in Italy (e di come si è evoluto dal passato al presente, con una proiezione nel futuro). Si svolgerà - su invito - nella serata della prima giornata di Fashion Week, martedì 22 settembre appunto, nel "salotto della città", la Galleria Vittorio Emanuele. È proprio lì che Anna Wintour si è recata infatti per effettuare un sopralluogo organizzativo. Non è tutto: l'intero ricavato della serata andrà a sostenere la riqualificazione di una biblioteca pubblica a Quarto Oggiaro, nella periferia nord di Milano.

Venezia 83, da Kendall Jenner a Vittoria Ceretti: le super top rubano la scena

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© IPA/IPA/Afp | Venezia 83, le super top star del secondo red carpet: Vittoria Ceretti, Mariacarla Boscono, Kendall Jenner
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