Anna Wintour a Milano: perché la regina della moda è già in città

Ci sarà naturalmente una sfilata: in pole position le super top internazionali come Vittoria Ceretti. Lo show sarà anche una celebrazione dell'eccellenza artigiana e del made in Italy (e di come si è evoluto dal passato al presente, con una proiezione nel futuro). Si svolgerà - su invito - nella serata della prima giornata di Fashion Week, martedì 22 settembre appunto, nel "salotto della città", la Galleria Vittorio Emanuele. È proprio lì che Anna Wintour si è recata infatti per effettuare un sopralluogo organizzativo. Non è tutto: l'intero ricavato della serata andrà a sostenere la riqualificazione di una biblioteca pubblica a Quarto Oggiaro, nella periferia nord di Milano.