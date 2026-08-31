Met Gala 2027, cancellata la mostra dedicata a John Galliano: "Inopportuna"

La decisione è stata apprezzata dalla presidente del Consiglio municipale di New York, Julie Menin, di origine ebraica, che si è detta "contenta" per la revoca dell'omaggio a Galliano. "Fin dall'inizio, ho espresso il mio forte disaccordo con questa decisione che, in un momento di crescente antisemitismo, rappresentava un duro colpo per la comunità ebraica. Questa è la decisione corretta, poiché il danno e la sofferenza che stava causando erano semplicemente inaccettabili", ha dichiarato. Stessa linea tenuta da Jonathan Greenblatt, a capo dell'Anti-Defamation League: "Con l'antisemitismo a livelli critici, l'omaggio del Met a John Galliano in questo momento era un errore, e persino Galliano alla fine ha riconosciuto ciò che il Met avrebbe dovuto fare fin dall'inizio. È stata la mossa sbagliata al momento sbagliato. Il tempismo è fondamentale", ha concluso.