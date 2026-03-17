John Galliano, ritorno a sorpresa nel fast fashion: per chi disegnerà

Ammirato per il suo approccio visionario e sartoriale, Juan Carlos Antonio Galliano-Guillen - questo il suo nome anagrafico -, 65 anni, è noto principalmente per la sua collaborazione con il marchio Christian Dior, durata fino al 2011, oltre alla direzione creativa di Maison Margiela, lunga dieci anni. Il suo lavoro è considerato di vitale importanza per il mondo del vintage e per la moda contemporanea. "Galliano lavorerà direttamente su capi delle passate stagioni di Zara, decostruendoli e riconfigurandoli in nuove espressioni e creazioni stagionali - si legge nella nota del brand -. Le collezioni saranno lanciate stagionalmente nel corso della partnership a partire da settembre 2026".