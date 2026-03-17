John Galliano, ritorno a sorpresa nel fast fashion: per chi disegnerà
Collaborazione di due anni con Zara, di cui rielaborerà l’archivio. Le prime collezioni da settembre prossimo
Una foto d'archivio dello stilista John Galliano, in passerella durante la presentazione a New York della collezione Christian Dior Cruise 2009 (foto di Scott Gries/Getty Images) © Afp
John Galliano torna in scena. Dopo aver lasciato la direzione creativa di Maison Margiela nel 2024, il designer torna al lavoro per il colosso del fast fashion Zara. L'accordo di collaborazione con il marchio di punta del gruppo Inditex prevede la rielaborazione degli archivi del brand e la creazione di collezioni stagionali nei prossimi due anni.
Cosa fa oggi John Galliano?
Ammirato per il suo approccio visionario e sartoriale, Juan Carlos Antonio Galliano-Guillen - questo il suo nome anagrafico -, 65 anni, è noto principalmente per la sua collaborazione con il marchio Christian Dior, durata fino al 2011, oltre alla direzione creativa di Maison Margiela, lunga dieci anni. Il suo lavoro è considerato di vitale importanza per il mondo del vintage e per la moda contemporanea. "Galliano lavorerà direttamente su capi delle passate stagioni di Zara, decostruendoli e riconfigurandoli in nuove espressioni e creazioni stagionali - si legge nella nota del brand -. Le collezioni saranno lanciate stagionalmente nel corso della partnership a partire da settembre 2026".