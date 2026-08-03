Met Gala 2027, la dedica a John Galliano riaccende la polemica

John Galliano, gli abiti spettacolari di un visionario della moda
© IPA | Zendaya con una creazione di John Galliano al Met Gala 2024
© IPA | Zendaya con una creazione di John Galliano al Met Gala 2024
Lo stilista John Galliano in una foto del 1997, quando era al timone di Dior. Una sua creazione dello stesso anno (a sinistra) e per la collezione Haute Couture della maison parigina per l'autunno inverno 2010-2011 © Afp
John Galliano è probabilmente lo stilista contemporaneo più geniale. Sono nell'immaginario collettivo i suoi abiti fiabeschi e onirici, spettacolari e sopra le righe, la teatralità e i seni scoperti delle modelle in passerella, i naked dress e la sontuosità, la sregolatezza e la voglia di stupire e incantare. In attesa di vedere cosa partorirà il suo estro creativo alla guida dell'archivio di Zara a partire dal prossimo settembre, ha sollevato intanto un polverone nel fashion system la notizia che sarà dedicata a lui la mostra legata al Met Gala 2027.
Il Costume Institute di New York ha svelato infatti le anticipazioni sull'esposizione "John Galliano: Horizons", prevista per la primavera 2027. Sarà la prima grande retrospettiva a raccogliere e presentare al pubblico l'ampiezza della produzione creativa del 65enne stilista britannico - nato a Gibilterra da genitori spagnoli - che ha guidato alcune delle più importanti maison come Dior, Givenchy, Maison Margiela. Molto amato anche dalle star di Hollywood, ha messo spesso il suo amore per il teatro e per la femminilità al centro delle sue creazioni: "Il mio ruolo è quello di sedurre", è una delle sue frasi più citate. Genio e sregolatezza, ascesa e caduta. Quello che arriva dal Met è anche un segnale importante per aprire una riflessione collettiva sulla figura di Galliano, la cui carriera professionale è stata macchiata in passato da vicende di cronaca e problemi legati all'assunzione di alcol e droghe.
Il 25 febbraio 2011 il designer è stato arrestato in stato di ebbrezza a Parigi per un diverbio avuto in un locale pubblico con una coppia, culminato in insulti antisemiti. Poche settimane dopo, Dior ha avviato la procedura di licenziamento - dopo 15 anni di collaborazione - anche a causa di altre espressioni anti-asiatiche e di un video circolante in rete in cui lo stilista, visibilmente ubriaco, avrebbe inneggiato ad Adolf Hitler. "Accanto agli straordinari traguardi creativi di Galliano, la mostra affronterà la condotta denigratoria che ha profondamente segnato la sua carriera e la percezione pubblica di lui", ha spiegato il Met in una nota. L'iniziativa intende promuovere una considerazione su come il valore artistico debba essere compreso insieme alla responsabilità etica.
© IPA | Zendaya con una creazione di John Galliano al Met Gala 2024
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"John Galliano: Horizons" sarà visitabile dal 9 maggio 2027 al 9 gennaio 2028 e renderà il designer il terzo stilista vivente a cui è stata dedicata una mostra personale dal Costume Institute, dopo Yves Saint Laurent nel 1983 e Rei Kawakubo, fondatrice del marchio Comme des Garçons, nel 2017. Articolata in tre sezioni, composta da abiti, accessori, bozzetti, prototipi, libri di ricerca e materiali d'archivio, rivelerà come Galliano metta in relazione "in modo inaspettato - ha sottolineato ancora il Met - luoghi, storie, tradizioni artistiche, narrazioni e identità, trasformando questi incontri in abiti fantasiosi". È convinta che nessuno meriti "una mostra di tale portata più di John Galliano" Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue e presidente del Met Gala. "John è un grande stilista - ha specificato - e la sua carriera non è definita da un singolo momento. La mostra non eviterà gli aspetti più oscuri del suo passato, anche questo ha contribuito a plasmarlo".
© Afp
John Galliano e Anna Wintour nel 2017
Il Met Gala è un evento che lega moda, arte e beneficenza. Nato per inaugurare la mostra del Costume Institute al Metropolitan Museum of Art di New York, a cui vengono devoluti i fondi raccolti dalla serata, è stato organizzato per la prima volta nel 1946 e vede la partecipazione di star e stilisti, attori, artisti, celebs. Ha messo le ali dal 1995, anno in cui ha iniziato a curarlo Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue, responsabile dei contenuti di Condé Nast e presidente del Met Ball.
© Afp | Met Gala 2026: Kylie Jenner
© Afp | Met Gala 2026: Kylie Jenner