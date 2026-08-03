Met Gala 2027, la dedica a John Galliano riaccende la polemica

Il Costume Institute di New York ha svelato infatti le anticipazioni sull'esposizione "John Galliano: Horizons", prevista per la primavera 2027. Sarà la prima grande retrospettiva a raccogliere e presentare al pubblico l'ampiezza della produzione creativa del 65enne stilista britannico - nato a Gibilterra da genitori spagnoli - che ha guidato alcune delle più importanti maison come Dior, Givenchy, Maison Margiela. Molto amato anche dalle star di Hollywood, ha messo spesso il suo amore per il teatro e per la femminilità al centro delle sue creazioni: "Il mio ruolo è quello di sedurre", è una delle sue frasi più citate. Genio e sregolatezza, ascesa e caduta. Quello che arriva dal Met è anche un segnale importante per aprire una riflessione collettiva sulla figura di Galliano, la cui carriera professionale è stata macchiata in passato da vicende di cronaca e problemi legati all'assunzione di alcol e droghe.