GENIO CONTROVERSO

Met Gala 2027, la dedica a John Galliano riaccende la polemica

La grande mostra del Costume Institute sullo stilista e la difesa di Anna Wintour: "Anche il passato ha contribuito a plasmarlo. Nessuno merita più di lui"

03 Ago 2026 - 23:14
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Lo stilista John Galliano in una foto del 1997, quando era al timone di Dior. Una sua creazione dello stesso anno (a sinistra) e per la collezione Haute Couture della maison parigina per l'autunno inverno 2010-2011 © Afp

Lo stilista John Galliano in una foto del 1997, quando era al timone di Dior. Una sua creazione dello stesso anno (a sinistra) e per la collezione Haute Couture della maison parigina per l'autunno inverno 2010-2011 © Afp

John Galliano è probabilmente lo stilista contemporaneo più geniale. Sono nell'immaginario collettivo i suoi abiti fiabeschi e onirici, spettacolari e sopra le righe, la teatralità e i seni scoperti delle modelle in passerella, i naked dress e la sontuosità, la sregolatezza e la voglia di stupire e incantare. In attesa di vedere cosa partorirà il suo estro creativo alla guida dell'archivio di Zara a partire dal prossimo settembre, ha sollevato intanto un polverone nel fashion system la notizia che sarà dedicata a lui la mostra legata al Met Gala 2027.  

Google Preferred Site

John Galliano e la sua influenza nella storia della moda

 Il Costume Institute di New York ha svelato infatti le anticipazioni sull'esposizione "John Galliano: Horizons", prevista per la primavera 2027. Sarà la prima grande retrospettiva a raccogliere e presentare al pubblico l'ampiezza della produzione creativa del 65enne stilista britannico - nato a Gibilterra da genitori spagnoli - che ha guidato alcune delle più importanti maison come Dior, Givenchy, Maison Margiela. Molto amato anche dalle star di Hollywood, ha messo spesso il suo amore per il teatro e per la femminilità al centro delle sue creazioni: "Il mio ruolo è quello di sedurre", è una delle sue frasi più citate. Genio e sregolatezza, ascesa e caduta. Quello che arriva dal Met è anche un segnale importante per aprire una riflessione collettiva sulla figura di Galliano, la cui carriera professionale è stata macchiata in passato da vicende di cronaca e problemi legati all'assunzione di alcol e droghe. 

Leggi anche
Una foto d'archivio dello stilista John Galliano, in passerella durante la presentazione a New York della collezione Christian Dior Cruise 2009 (foto di Scott Gries/Getty Images)

John Galliano, ritorno a sorpresa nel fast fashion: per chi disegnerà

Moda, John Galliano lascia Maison Margiela: "Tutto verrà svelato"

Cosa è successo a John Galliano?

 Il 25 febbraio 2011 il designer è stato arrestato in stato di ebbrezza a Parigi per un diverbio avuto in un locale pubblico con una coppia, culminato in insulti antisemiti. Poche settimane dopo, Dior ha avviato la procedura di licenziamento - dopo 15 anni di collaborazione - anche a causa di altre espressioni anti-asiatiche e di un video circolante in rete in cui lo stilista, visibilmente ubriaco, avrebbe inneggiato ad Adolf Hitler. "Accanto agli straordinari traguardi creativi di Galliano, la mostra affronterà la condotta denigratoria che ha profondamente segnato la sua carriera e la percezione pubblica di lui", ha spiegato il Met in una nota. L'iniziativa intende promuovere una considerazione su come il valore artistico debba essere compreso insieme alla responsabilità etica.  

John Galliano, gli abiti spettacolari di un visionario della moda

1 di 26
© IPA | Zendaya con una creazione di John Galliano al Met Gala 2024
© IPA | Zendaya con una creazione di John Galliano al Met Gala 2024
© IPA | Zendaya con una creazione di John Galliano al Met Gala 2024

© IPA | Zendaya con una creazione di John Galliano al Met Gala 2024

© IPA | Zendaya con una creazione di John Galliano al Met Gala 2024

Tutto Galliano in mostra: le parole di Anna Wintour

 "John Galliano: Horizons" sarà visitabile dal 9 maggio 2027 al 9 gennaio 2028 e renderà il designer il terzo stilista vivente a cui è stata dedicata una mostra personale dal Costume Institute, dopo Yves Saint Laurent nel 1983 e Rei Kawakubo, fondatrice del marchio Comme des Garçons, nel 2017. Articolata in tre sezioni, composta da abiti, accessori, bozzetti, prototipi, libri di ricerca e materiali d'archivio, rivelerà come Galliano metta in relazione "in modo inaspettato - ha sottolineato ancora il Met - luoghi, storie, tradizioni artistiche, narrazioni e identità, trasformando questi incontri in abiti fantasiosi". È convinta che nessuno meriti "una mostra di tale portata più di John Galliano" Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue e presidente del Met Gala. "John è un grande stilista - ha specificato - e la sua carriera non è definita da un singolo momento. La mostra non eviterà gli aspetti più oscuri del suo passato, anche questo ha contribuito a plasmarlo". 

© Afp

© Afp

John Galliano e Anna Wintour nel 2017

Leggi anche
Met Gala 2026: Kylie Jenner, Heidi Klum, Irina Shayk, Katy Perry e la manicure silver di Ashley Graham

Met Gala 2026, i look spettacolari delle star sul red carpet (e subito virali)

Naked dress, spacchi e nudità: i look di Irina Skayk, Kylie Jenner, Lena Mahfouf, Doechii e Alex Consani sul red carpet del Met Gala 2026

Naked dress e nude look, quando osare e indossare gli abiti più sexy

Che cos’è il Met Costume Institute Gala (o Met Ball)

Il Met Gala è un evento che lega moda, arte e beneficenza. Nato per inaugurare la mostra del Costume Institute al Metropolitan Museum of Art di New York, a cui vengono devoluti i fondi raccolti dalla serata, è stato organizzato per la prima volta nel 1946 e vede la partecipazione di star e stilisti, attori, artisti, celebs. Ha messo le ali dal 1995, anno in cui ha iniziato a curarlo Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue, responsabile dei contenuti di Condé Nast e presidente del Met Ball.

Met Gala 2026, tutti i best look delle star sul red carpet

1 di 70
© Afp | Met Gala 2026: Kylie Jenner
© Afp | Met Gala 2026: Kylie Jenner
© Afp | Met Gala 2026: Kylie Jenner

© Afp | Met Gala 2026: Kylie Jenner

© Afp | Met Gala 2026: Kylie Jenner

Leggi anche
Addio Valentino, i funerali a Roma: Anna Wintour

Valentino, perché l'outfit di Anna Wintour ai funerali è stato criticato

A Karl Lagerfeld il Met Gala 2023: dedicati a lui mostra e abiti

john galliano
met gala