UNA FEMMINILITÀ CONTEMPORANEA

Vittoria Ceretti, la super top musa di eleganza e bellezza

Nuovo ruolo nel beauty per la modella bresciana, che segna il consolidamento del suo legame speciale con una maison amatissima

04 Mag 2026 - 18:43
Vittoria Ceretti è la nuova Global make up ambassador di Giorgio Armani (credit: Armani beauty) © Ufficio stampa

Vittoria Ceretti è la nuova Global make up ambassador di Giorgio Armani (credit: Armani beauty) © Ufficio stampa

Vittoria Ceretti e Giorgio Armani, un legame speciale e consolidato nel tempo. La modella italiana, una delle più note della sua generazione anche per la presenza magnetica e l'eleganza misurata, incarna una femminilità contemporanea, definita da sicurezza e autenticità. Presupposti che le hanno portato ora anche un riconoscimento importante nel mondo del beauty. 

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Vittoria Ceretti nuovo volto di riferimento per make up e skincare

 La top bresciana, 28 anni il prossimo giugno, è la nuova Global make up ambassador di Giorgio Armani. "Armani fa parte della mia vita da più di dieci anni - ha spiegato -. Diventarne ambassador significa molto per me, è il coronamento di un percorso. Ho sempre apprezzato l’approccio senza tempo alla bellezza e il modo in cui celebra l’individualità con grande integrità. Sono onorata di rappresentare una maison che amo da così tanto tempo". Vittoria ha sfilato per la maison fin dagli esordi della sua carriera. Ha recentemente collaborato anche per la recente campagna Giorgio Armani SS26. La sua nomina a nuovo volto per Armani beauty rappresenta perciò una naturale evoluzione di un rapporto consolidato nel tempo. 

© Ufficio stampa

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Vittoria Ceretti, nuova Global make up ambassador di Giorgio Armani nel suo post su Instagram (courtesy Armani beauty)

Chi è Vittoria Ceretti

 Nata a Brescia, Vittoria Ceretti è tra i volti più iconici e influenti del panorama moda internazionale. Il suo debutto sulle passerelle milanesi ha segnato l’inizio di un percorso professionale di rilievo, consacrandola rapidamente come figura chiave anche in ambito beauty. La sua presenza costante sulle passerelle e nelle principali campagne globali ha consolidato il suo posizionamento come musa contemporanea, apprezzata per l’eleganza senza tempo e l’innato senso dello stile. Vittoria è stata, inoltre, protagonista delle copertine delle più prestigiose testate internazionali e si distingue per la sua versatilità e per la capacità di interpretare con naturalezza sia un’estetica minimalista ed essenziale sia un’eleganza classica e opulenta. Il suo stile è spesso descritto come un equilibrio tra forza e misura, capace di esprimere molteplici universi estetici. 

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