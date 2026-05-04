Vittoria Ceretti, la super top musa di eleganza e bellezza

Nata a Brescia, Vittoria Ceretti è tra i volti più iconici e influenti del panorama moda internazionale. Il suo debutto sulle passerelle milanesi ha segnato l’inizio di un percorso professionale di rilievo, consacrandola rapidamente come figura chiave anche in ambito beauty. La sua presenza costante sulle passerelle e nelle principali campagne globali ha consolidato il suo posizionamento come musa contemporanea, apprezzata per l’eleganza senza tempo e l’innato senso dello stile. Vittoria è stata, inoltre, protagonista delle copertine delle più prestigiose testate internazionali e si distingue per la sua versatilità e per la capacità di interpretare con naturalezza sia un’estetica minimalista ed essenziale sia un’eleganza classica e opulenta. Il suo stile è spesso descritto come un equilibrio tra forza e misura, capace di esprimere molteplici universi estetici.