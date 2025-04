È dedicata all'amore in tutte le sue forme e al suo potere di trasformare le vite, la campagna "Be Love" di Pandora. Una riflessione collettiva su come questo sentimento sia in grado di assumere un significato unico per ognuno. L'attrice Winona Ryder, tra i volti di questo progetto, lo interpreta ad esempio come compassione e apertura emotiva: "Il vero segreto è ascoltare - spiega -. Bisogna cercare di essere il più comprensivi possibile. Vedere le cose da una prospettiva diversa, rappresenta l'amore per me. È un modo profondo di sperimentarlo".