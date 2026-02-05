Versace: chi è Pieter Mulier, nuovo direttore creativo della Medusa

Il designer belga, classe 1978, raccoglie il testimone in uno dei momenti più delicati e strategici nella storia recente della maison, segnando l'inizio di una nuova era dopo l'uscita di Dario Vitale, che ha ricoperto il ruolo di direttore creativo dal marzo 2025 allo scorso dicembre. Nel corso della sua carriera, Mulier ha proposto una visione estetica personale in grado di contribuire al successo di brand come Raf Simons, Jil Sander, Dior, Calvin Klein e più recentemente di Alaïa, marchio per il quale tutt’ora ricopre il ruolo di direttore creativo. Riporterà a Lorenzo Bertelli, presidente esecutivo di Versace. "Mentre consideravamo l’acquisizione di Versace, abbiamo individuato in Pieter Mulier la persona giusta per il ruolo di designer del brand - ha spiegato lo stesso Bertelli -. Siamo fiduciosi che saprà esprimere pienamente il potenziale di Versace e instaurare un dialogo profondo con la storia e l’estetica distintiva del marchio; siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme".