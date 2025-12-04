Logo Tgcom24
ANNUNCIO A SORPRESA

Versace, il direttore creativo Dario Vitale lascia la Medusa

Lo stilista campano non sarà più al timone della maison dal 12 dicembre prossimo, dopo soli otto mesi di collaborazione

04 Dic 2025 - 22:38
Lo stilista Dario Vitale © Ansa

Versace ha annunciato l'addio del suo direttore artistico Dario Vitale, arrivato da Miu Miu lo scorso aprile per succedere a Donatella Versace. La maison fondata da Gianni Versace, appena acquisita dalla milanese Prada, e il designer campano "hanno concordato di comune accordo di separarsi a partire dal 12 dicembre 2025", si legge nella nota della casa della Medusa.  

Versace, l'addio di Dario Vitale e i ringraziamenti della maison

 Un nuovo direttore creativo sarà annunciato a tempo debito. Nel frattempo, il team opererà sotto la guida del Ceo Emmanuel Gintzburger. Versace ringrazia ''sinceramente Dario per il suo straordinario contributo allo sviluppo della strategia creativa del brand durante questo periodo di transizione'' e gli augura ''il meglio per i suoi futuri progetti''.

Chi è Dario Vitale

 Ex direttore creativo di Miu Miu, Dario Vitale era entrato in carica come nuovo Chief Creative Officer di Versace il primo aprile scorso. Una nomina che ha rappresentato un momento storico per Versace: per la prima volta da quasi 50 anni la direzione creativa non sarebbe più stata guidata da un membro della famiglia (dopo la guida di Donatella Versace alla morte del fratello Gianni). La prima collezione di Vitale per Versace, per la primavera estate 2026, è stata presentata con un evento intimo durante la scorsa Milano Fashion Week. 

