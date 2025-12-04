Versace, il direttore creativo Dario Vitale lascia la Medusa

Ex direttore creativo di Miu Miu, Dario Vitale era entrato in carica come nuovo Chief Creative Officer di Versace il primo aprile scorso. Una nomina che ha rappresentato un momento storico per Versace: per la prima volta da quasi 50 anni la direzione creativa non sarebbe più stata guidata da un membro della famiglia (dopo la guida di Donatella Versace alla morte del fratello Gianni). La prima collezione di Vitale per Versace, per la primavera estate 2026, è stata presentata con un evento intimo durante la scorsa Milano Fashion Week.