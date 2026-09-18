I LOOK OTTIMISTI

Torna il romanticismo: le tendenze moda dalla New York Fashion Week

Fantasie a fiori, balze, volumi morbidi, slip dress e ispirazioni rétro: le prime anticipazioni dalle passerelle che hanno dato il via al mese delle sfilate

18 Set 2026 - 07:12
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Sfilate New York Fashion Week SS27, i best look romantici: da sinistra Tory Burch, Carolina Herrera, Ulla Johnson, Ralph Lauren, Michael Kors © Catwalk Pictures

Sfilate New York Fashion Week SS27, i best look romantici: da sinistra Tory Burch, Carolina Herrera, Ulla Johnson, Ralph Lauren, Michael Kors © Catwalk Pictures

Vestiremo romantico. La tendenza moda più forte arrivata dalle passerelle della New York Fashion Week vede il ritorno di un guardaroba che esprime dolcezza, pacatezza, femminilità. Un'eleganza misurata, sussurrata e poetica, che riflette un vero e proprio linguaggio estetico e si contrappone alla frenesia e a uno stile urlato, esasperato, massimalista. 

Google Preferred Site

Il romanticismo tendenza moda dalle sfilate di New York

 La Fashion Week che ha da poco chiuso i battenti nella Grande Mela ha dato il via al mese delle sfilate dedicate alle collezioni donna per la primavera estate 2027, che culminerà la prossima settimana con il via delle settimane della moda di Milano e, a seguire, di Parigi. Tra i trend più forti visti sulle passerelle newyorchesi, spicca la riscoperta del romanticismo, emersa già dall'evento - fuori dal calendario - che di fatto ha aperto gli show, il defilé di Ralph Lauren. Lo stesso stilista l'ha definita "una reinterpretazione irriverente, che crea una nuova eleganza. Si tratta di un modo di vestire che celebra l'ingenuità, il carattere e l'originalità: la libertà e il piacere di creare uno stile davvero personale". 

New York Fashion Week primavera estate 2027: i best look romantici

1 di 25
© Catwalk Pictures | Sfilate New York Fashion Week SS27, i best look romantici: Carolina Herrera
© Catwalk Pictures | Sfilate New York Fashion Week SS27, i best look romantici: Carolina Herrera
© Catwalk Pictures | Sfilate New York Fashion Week SS27, i best look romantici: Carolina Herrera

© Catwalk Pictures | Sfilate New York Fashion Week SS27, i best look romantici: Carolina Herrera

© Catwalk Pictures | Sfilate New York Fashion Week SS27, i best look romantici: Carolina Herrera

Leggi anche
Ralph Lauren, collezione donna autunno 2026. Nella foto, Gigi Hadid

Ralph Lauren e una Gigi Hadid al top: via al mese delle sfilate

Dalle sfilate della New York Fashion Week, un look Aknvas autunno inverno 2026

New York Fashion Week, 3 tendenze moda da indossare già adesso

Come vestire romantico

 Un mood elegante e ottimista, che ha fatto da filo conduttore sfilata dopo sfilata. Abiti fluidi e slip dress, lunghi e leggeri. Balze e volumi morbidi, ruches, volant, fiocchi, trasparenze. Chiffon e sartorialità destrutturate. Tinte pastello e delicate, fantasie a fiori. Anche trucco ed hair look riflettono questa tendenza, con "make up no make up" e capelli al naturale. Il manifesto di una donna in movimento: disinvolta, istintiva, sicura di sé.

Leggi anche
Make up-no make up, il beauty trend dal red carpet del Met Gala 2026: Gigi Hadid, Hailey Bieber, Ashley Graham, Margot Robbie

No make up, il trucco minimal è il nuovo trend che piace alle star

"Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate per un look spettinato 

I capelli spettinati sempre più trendy: il ritorno dei "messy hair"

moda
tendenze

Sullo stesso tema