Torna il romanticismo: le tendenze moda dalla New York Fashion Week

Un mood elegante e ottimista, che ha fatto da filo conduttore sfilata dopo sfilata. Abiti fluidi e slip dress, lunghi e leggeri. Balze e volumi morbidi, ruches, volant, fiocchi, trasparenze. Chiffon e sartorialità destrutturate. Tinte pastello e delicate, fantasie a fiori. Anche trucco ed hair look riflettono questa tendenza, con "make up no make up" e capelli al naturale. Il manifesto di una donna in movimento: disinvolta, istintiva, sicura di sé.