Torna il romanticismo: le tendenze moda dalla New York Fashion Week

La Fashion Week che ha da poco chiuso i battenti nella Grande Mela ha dato il via al mese delle sfilate dedicate alle collezioni donna per la primavera estate 2027, che culminerà la prossima settimana con il via delle settimane della moda di Milano e, a seguire, di Parigi. Tra i trend più forti visti sulle passerelle newyorchesi, spicca la riscoperta del romanticismo, emersa già dall'evento - fuori dal calendario - che di fatto ha aperto gli show, il defilé di Ralph Lauren. Lo stesso stilista l'ha definita "una reinterpretazione irriverente, che crea una nuova eleganza. Si tratta di un modo di vestire che celebra l'ingenuità, il carattere e l'originalità: la libertà e il piacere di creare uno stile davvero personale".