Moda, dallo zabaione al viola: 5 colori di tendenza per l'autunno

Una nuance antichissima, che producevano i Fenici. Dal melanzana all’ametista, dal malva al mirtillo: è il colore feticcio della moda d’autunno. Il colore di partenza è il blu pervinca, che per la cromoterapia è anti ansia e anti stress. Corrisponde alla familiarità, al comfort. Il sottotono viola-rosso vuole anche trasmettere un senso di freschezza, una spinta verso il futuro. Pare che la regina Elisabetta I lo avesse negato ai suoi sudditi, dal momento in cui diventò simbolo di prestigio e potere. Oggi domina i defilé ed è facilmente abbinabile, da non far rimpiangere il nero.