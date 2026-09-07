Moda, dallo zabaione al viola: 5 colori di tendenza per l'autunno

Rosso, arancione, azzurro, viola, rosso: cinque colori moda di tendenza per l'autunno 2026. I look dalle sfilate di Chloé, Prada, Luisa Spagnoli, Altuzarra © Catwalk Pictures
Quali sono i colori di tendenza della moda autunno 2026? Guardando alle sfilate, gli stilisti delle principali maison non hanno puntato questa volta su una scelta univoca ma incoraggiano ad assecondare un modo di vestire in evoluzione, capace di variare in base al momento, al contesto, all'attitudine e che fa leva sull'accostamento di diverse tonalità tra loro.
I colori di tendenza della moda autunno 2026
Non c'è perciò una singola nuance protagonista del guardaroba della stagione alle porte ma proposte che avallano una nuova filosofia di styling. Oltre all'eterno nero e ai grandi classici blu notte e grigio ardesia, si mantengono salde le "rivelazioni" delle ultime stagioni, il bordeaux, il marrone cioccolato fondente e il giallo burro, che ora evolve in una nuova tonalità. Ecco, allora, le cinque da tenere d'occhio (e magari nell'armadio):
1. LO ZABAIONE
Cominciamo subito dal "jolly", dalla sorpresa vista sulle passerelle. Una tonalità calda, avvolgente, ricca: meno rigoroso del bianco ottico e della sua derivazione "Cloud Dancer", più sofisticato del beige. Dà un tocco di eleganza e il meglio di sé con il marrone, il blu, il grigio. Gioca, insomma, come un neutro ma in maniera meno scontata.
2. L'AZZURRO CIELO
Un colore protagonista anche del mondo beauty, con la manicure baby blue. L'azzurro cielo è, per definizione, tenue e romantico ma se accostato a tonalità più profonde e decise diventa una vera e propria base per dare spazio a una molteplicità di combinazioni e look.
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Un tocco di azzurro: un look Prada autunno inverno 2026-2027
3. IL VIOLA
Una nuance antichissima, che producevano i Fenici. Dal melanzana all’ametista, dal malva al mirtillo: è il colore feticcio della moda d’autunno. Il colore di partenza è il blu pervinca, che per la cromoterapia è anti ansia e anti stress. Corrisponde alla familiarità, al comfort. Il sottotono viola-rosso vuole anche trasmettere un senso di freschezza, una spinta verso il futuro. Pare che la regina Elisabetta I lo avesse negato ai suoi sudditi, dal momento in cui diventò simbolo di prestigio e potere. Oggi domina i defilé ed è facilmente abbinabile, da non far rimpiangere il nero.
5. IL ROSSO
Probabilmente il più sensuale dei colori. La stagione alle porte vedrà anche il grande rilancio del rosso, in tutte le sue sfumature e declinazioni, compresa la pelle, per adattarsi a ogni stile e personalità.
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4. L'ARANCIONE
Tra i colori più trendy della scorsa stagione, non molla la presa. Vitale e magnetico, esprime energia e vitalità. Si accosta bene al marrone e al beige, al bianco e al grigio. Dalle sfumature ruggine al terracotta, assume un carattere più sofisticato, caldo, nostalgico.