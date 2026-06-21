Moda, nuovo corso per Moschino: chi sono Loris Messina e Simone Rizzo

La collezione di debutto dei due designer sarà presentata a Milano durante la Fashion Week del prossimo settembre dedicata alla moda donna. "Ci ha sempre colpito - hanno spiegato Loris Messina e Simone Rizzo - la capacità di Franco Moschino di mettere in discussione le convenzioni attraverso la creatività, mantenendo una voce chiara e coerente. E una qualità rara. Moschino ha sempre incarnato questa attitudine come una maison culturale guidata da un pensiero forte, riconoscibile e radicale, che usa il pop come strumento critico anziché come semplice estetica. Assumerne la direzione creativa significa raccogliere questa eredità e proiettarla nel presente, rafforzandone la rilevanza e la capacità di incidere sull'immaginario contemporaneo".