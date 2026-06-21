CON EFFETTO IMMEDIATO

Moda, nuovo corso per Moschino: chi sono Loris Messina e Simone Rizzo

Rivoluzione alla guida del brand celebre per le sue creazioni pop, ironiche, dissacranti: il duo creativo succede subito a Damian Appiolaza

21 Giu 2026 - 16:27
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Loris Messina e Simone Rizzo ritratti da Dario Catellani davanti alla sede di Moschino e l'ex direttore creativo della maison Adrian Appiolaza © Instagram/Afp

Loris Messina e Simone Rizzo ritratti da Dario Catellani davanti alla sede di Moschino e l'ex direttore creativo della maison Adrian Appiolaza © Instagram/Afp

Con effetto immediato. Poco dopo l'addio di Adrian Appiolaza, Moschino ha annunciato in una nota la nomina di Loris Messina e Simone Rizzo come nuovi direttori creativi del brand. Fondatori e direttori creativi di Sunnei fino a settembre scorso, i due stilisti prendono ora il timone della maison fondata da Franco Moschino nel 1983.  

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Rivoluzione Moschino: la guida a un duo creativo

 La collezione di debutto dei due designer sarà presentata a Milano durante la Fashion Week del prossimo settembre dedicata alla moda donna. "Ci ha sempre colpito - hanno spiegato Loris Messina e Simone Rizzo - la capacità di Franco Moschino di mettere in discussione le convenzioni attraverso la creatività, mantenendo una voce chiara e coerente. E una qualità rara. Moschino ha sempre incarnato questa attitudine come una maison culturale guidata da un pensiero forte, riconoscibile e radicale, che usa il pop come strumento critico anziché come semplice estetica. Assumerne la direzione creativa significa raccogliere questa eredità e proiettarla nel presente, rafforzandone la rilevanza e la capacità di incidere sull'immaginario contemporaneo". 

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