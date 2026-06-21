Ciclovia Riviera dei Fiori: l'Incompiuta è realtà, 45 km sul mare

Il nome la racconta tutta. "Si chiama Incompiuta perché l'ha iniziata Napoleone più di cento anni fa", ricorda Claudio Scajola, ripercorrendo una storia fatta di lunghe chiusure e di un tracciato usato in tempo di guerra per il passaggio delle truppe lungo la costa. Mettere in sicurezza il versante verso le rocce e il fronte a mare, gestire le interferenze tra ministeri e istituzioni, trovare risorse e un progetto sostenibile: "Ci si è riusciti, e direi che può essere un bellissimo esempio di come, se si vuole, si può".