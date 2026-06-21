Ciclovia Riviera dei Fiori: l'Incompiuta è realtà, 45 km sul mare

Ciclovia Riviera dei Fiori
© Ufficio stampa
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Dopo decenni di attesa, il ponente ligure ha il suo collegamento ciclabile sul mare. È stato inaugurato il tratto di 1,7 chilometri tra Imperia e Diano Marina che sblocca e rende finalmente percorribili i 45 chilometri della Ciclovia Riviera dei Fiori, da Ospedaletti ad Andora.
Un'opera realizzata da Regione Liguria e dai Comuni di Imperia e Diano Marina con un investimento da 11 milioni di euro tra Pnrr, fondi nazionali e regionali, particolarmente complessa per la messa in sicurezza del versante a monte e per i lavori di difesa a mare. A questi si aggiungono ulteriori 10 milioni di euro di fondi FSC che la Regione si è impegnata a trasferire ai due Comuni per gli interventi nel triennio 2026-2028, relativi al consolidamento definitivo del muro di sottoscarpa, alle opere di protezione contro l’erosione marina e al monitoraggio di una porzione del versante lungo il tracciato dell’IM-Compiuta.
A tagliare il nastro, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, insieme agli assessori regionali al Turismo Luca Lombardi, all'Urbanistica Marco Scajola e alla Biodiversità Alessandro Piana.
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Per Bucci si tratta di "un'opportunità per tutti, una pista come si deve sul mare, percorribile 365 giorni all'anno". Il presidente rivendica il valore turistico del percorso: "Possiamo dare un'esperienza cicloturistica in uno dei posti più belli della Liguria, direi d'Italia. Un grande valore che avrà le sue ricadute economiche e occupazionali sul territorio".
Il nome la racconta tutta. "Si chiama Incompiuta perché l'ha iniziata Napoleone più di cento anni fa", ricorda Claudio Scajola, ripercorrendo una storia fatta di lunghe chiusure e di un tracciato usato in tempo di guerra per il passaggio delle truppe lungo la costa. Mettere in sicurezza il versante verso le rocce e il fronte a mare, gestire le interferenze tra ministeri e istituzioni, trovare risorse e un progetto sostenibile: "Ci si è riusciti, e direi che può essere un bellissimo esempio di come, se si vuole, si può".
Sul fronte infrastrutturale, l'assessore Giacomo Giampedrone quantifica lo sforzo: "La Regione Liguria ha investito oltre 11 milioni di euro per questo tratto fra Imperia e Diano Marina", un'opera "da mare a monte" con importanti interventi di difesa del suolo. "Un cantiere che ha nel modello Liguria uno degli elementi fondamentali per capacità di azione, capacità di spesa e soprattutto per tenacia", aggiunge, perché rispettare i tempi su lavori simili "non è facile".
Il collegamento guarda anche alle aree interne. "Cosa lega il mare e l'entroterra è il cicloturismo, la possibilità di vivere in modo più lento e riflessivo le attività dei nostri territori", spiega l'assessore al Turismo Luca Lombardi. I numeri confermano la rotta: "Siamo la terza regione per presenze turistiche nell'entroterra, con circa 980mila turisti lo scorso anno", mentre "nel 2025 abbiamo chiuso con un milione di presenze in più su tutto il territorio regionale".
Il tratto inaugurato è l'ultimo tassello di un percorso che rientra nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica: l'intera direttrice tra Ospedaletti e Andora vale un investimento complessivo di oltre 44 milioni di euro, finanziato in gran parte dal Pnrr insieme a risorse statali e regionali. Un'infrastruttura destinata a unire la Liguria lungo la costa e a proiettarla, pedalata dopo pedalata, verso il resto del Paese.