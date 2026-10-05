Gigi Hadid, top da palestra e capelli spettinati: una nuova femminilità?

Un trend che definire semplicemente sporty chic sarebbe ormai riduttivo, a guardare la sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2027 di Miu Miu, che si è svolta alla Paris Fashion Week. “La realtà dell’abbigliamento oggi è questo mix – ha spiegato la stessa Miuccia Prada -: sportswear, casual, normalità. Ma come renderlo più interessante? Volevo trovare dei modi per introdurre la bellezza in questi abiti reali. L’idea di mescolare elementi sportivi con la sofisticatezza è qualcosa che ha sempre influenzato il mio lavoro. Ma non ero mai stata così precisa, né mi ero mai spinta così lontano”.