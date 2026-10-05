Gigi Hadid, top da palestra e capelli spettinati: una nuova femminilità?

Paris Fashion Week, Miu Miu: Gigi Hadid in top e i best look
© Afp | Miu Miu collezione primavera estate 2027
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La super top Gigi Hadid in passerella a Parigi per la sfilata di Miu Miu primavera estate 2027 © Afp
Sportswear e glamour. Gigi Hadid ha portato in passerella il connubio perfetto tra questi due mondi che riflettono due approcci opposti al modo di vestire. A trovare la quadra non poteva che essere Miuccia Prada, che dopo il rilancio dei grembiuli della nonna che tanto clamore hanno destato lo scorso anno, mette a segno ora un altro colpo vincente.
Un trend che definire semplicemente sporty chic sarebbe ormai riduttivo, a guardare la sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2027 di Miu Miu, che si è svolta alla Paris Fashion Week. “La realtà dell’abbigliamento oggi è questo mix – ha spiegato la stessa Miuccia Prada -: sportswear, casual, normalità. Ma come renderlo più interessante? Volevo trovare dei modi per introdurre la bellezza in questi abiti reali. L’idea di mescolare elementi sportivi con la sofisticatezza è qualcosa che ha sempre influenzato il mio lavoro. Ma non ero mai stata così precisa, né mi ero mai spinta così lontano”.
Non è infatti la prima volta che Miuccia Prada lavora sul mix tra generi diversi. A Milano, per l’ultima sfilata di Prada, ha lanciato una serie di gonne che riflette tutte le declinazioni del capo più femminile per antonomasia. Sui social non è mancata qualche critica al look di Gigi Hadid e agli altri di questa collezione: top sportivi da indossare oltre la palestra, accostati a gonne couture e a sneakers, che sembrano suggerire l'adattamento della moda alla frenesia delle maratone che le donne si trovano a correre ogni giorno, destreggiandosi tra lavoro e miriadi di impegni familiari, domestici, personali. Un outfit – quello proposto dalla super top – volutamente accostato a un hair look “messy”, con capelli raccolti in una coda di cavallo spettinata. Un passo ulteriore verso un modo di vestire che riflette le sfide, i ritmi, le esigenze della quotididanità, "le donne che si fanno in quattro", la vita vera.
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