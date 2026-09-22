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Gonna lunga o gonna corta? La sfilata di Prada rilancia la sottana

La Fashion Week di Milano ha aperto le danze con una collezione donna primavera estate 2027 in cui la vera star è il capo più femminile per antonomasia

22 Set 2026 - 18:14
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La gonna è la protagonista della collezione primavera estate 2027 di Prada © Afp

La gonna è la protagonista della collezione primavera estate 2027 di Prada © Afp

È la gonna la vera star della sfilata dedicata alla collezione donna primavera estate 2026 firmata da Miuccia Prada e Raf Simons. Dopo l'unico modello di pantaloni, i direttori creativi di Prada hanno dato il via alla Milano Fashion Week portando in passerella, questa volta, esclusivamente sottane.  

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Prada e la gonna: una magnifica ossessione

 Lunga o corta, a pieghe e con i bordi sfrangiati, impreziosita da ricami e cristalli. Il capo più femminile del guardaroba per antonomasia. "Abbiamo utilizzato la gonna come cornice per sviluppare idee e approcci diversi, quasi come una materia prima per esprimere concetti - ha spiegato Miuccia Prada -. I limiti imposti dalla sua struttura essenziale sono diventati il foglio bianco su cui tracciare nuove idee, reinventare la forma pur restando entro i suoi rigidi canoni. È un vero e proprio esercizio di moda dove i confini, paradossalmente, liberano la creatività".  

Milano Fashion Week, Prada: i best look della sfilata

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© Afp | Prada collezione donna primavera estate 2027
© Afp | Prada collezione donna primavera estate 2027
© Afp | Prada collezione donna primavera estate 2027

© Afp | Prada collezione donna primavera estate 2027

© Afp | Prada collezione donna primavera estate 2027

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 La gonna, dunque, come capo di partenza per un guardaroba che la vede abbinata a bra top e bluse, biker di pelle e scarpe decolleté di vernice nera con tacco a banana. "Eravamo affascinati dall'idea della gonna come oggetto, dalla possibilità di combinare idee e parlare di differenze e complessità a partire da singoli capi - ha aggiunto Miuccia Prada dopo la sfilata -. Ogni gonna può essere completamente reinventata da chi la indossa, grazie agli abbinamenti e alla giustapposizione di altri elementi che ne trasformano il significato. È un oggetto contemporaneo, perché è flessibile, adattabile. Invita alla contraddizione".  

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