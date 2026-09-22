Gonna lunga o gonna corta? La sfilata di Prada rilancia la sottana

La gonna, dunque, come capo di partenza per un guardaroba che la vede abbinata a bra top e bluse, biker di pelle e scarpe decolleté di vernice nera con tacco a banana. "Eravamo affascinati dall'idea della gonna come oggetto, dalla possibilità di combinare idee e parlare di differenze e complessità a partire da singoli capi - ha aggiunto Miuccia Prada dopo la sfilata -. Ogni gonna può essere completamente reinventata da chi la indossa, grazie agli abbinamenti e alla giustapposizione di altri elementi che ne trasformano il significato. È un oggetto contemporaneo, perché è flessibile, adattabile. Invita alla contraddizione".