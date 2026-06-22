Fashion Week, Prada: sfilata “anti lusso” con un unico modello di pantaloni

Un distillato di stile. Le nuove creazioni portate in passerella passano per la riduzione di ogni orpello. Sfila, praticamente, un solo modello di pantaloni aderenti, abbinato a giacche di jeans, anche di dimensioni mini, portate sotto il blazer, a mo’ di t-shirt. Chiarezza è la nuova parola d'ordine. “Abbiamo lavorato d'istinto – hanno aggiunto i due designer –. Sappiamo cosa non vogliamo fare e sappiamo che dobbiamo rinnovarci, andare avanti, fare tante cose ma partendo da una profonda conoscenza della moda. Tutto sembra semplice, ma non lo è. Questa collezione è una rottura con le convenzioni del lusso. È stata una scelta consapevole, un atteggiamento nuovo: cambiare i materiali e riconsiderare le proporzioni. La nuova silhouette è fondamentale. C'era qualcosa di potente nella reiterazione, in questa messa a fuoco. Si tratta di essere estremamente decisi e precisi."