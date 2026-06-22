Fashion Week, Prada: sfilata “anti lusso” con un unico modello di pantaloni

Milano Fashion Week, Prada: i best look uomo primavera estate 2027
© Afp | Prada collezione uomo primavera estate 2027
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Milano Fashion Week, Prada collezione uomo primavera estate 2027 © Afp
Sembra semplice ma non lo è. Prada ha portato in passerella alla Milano Fashion Week una collezione uomo per la primavera estate 2027 che segna la "rottura con le convenzioni del lusso”. Miuccia Prada e Raf Simons hanno spiegato così la loro ambizione “di creare qualcosa di nuovo che, partendo dal nulla, si ponesse in contraddizione con l’esagerazione, i materiali complessi e il design inutile”.
Un distillato di stile. Le nuove creazioni portate in passerella passano per la riduzione di ogni orpello. Sfila, praticamente, un solo modello di pantaloni aderenti, abbinato a giacche di jeans, anche di dimensioni mini, portate sotto il blazer, a mo’ di t-shirt. Chiarezza è la nuova parola d'ordine. “Abbiamo lavorato d'istinto – hanno aggiunto i due designer –. Sappiamo cosa non vogliamo fare e sappiamo che dobbiamo rinnovarci, andare avanti, fare tante cose ma partendo da una profonda conoscenza della moda. Tutto sembra semplice, ma non lo è. Questa collezione è una rottura con le convenzioni del lusso. È stata una scelta consapevole, un atteggiamento nuovo: cambiare i materiali e riconsiderare le proporzioni. La nuova silhouette è fondamentale. C'era qualcosa di potente nella reiterazione, in questa messa a fuoco. Si tratta di essere estremamente decisi e precisi."
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