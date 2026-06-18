Fashion Week al via, Milano torna regina delle sfilate moda uomo

Tutte le sfilate previste in calendario potranno essere seguite su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma attivata in occasione delle Fashion Week digitali nel periodo della pandemia e che è diventata un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti gli appassionati. La piattaforma ospita, inoltre, una sezione dedicata agli showroom virtuali. La Milano Fashion Week è realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano.