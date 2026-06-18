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Fashion Week al via, Milano torna regina delle sfilate moda uomo

Chi c'è e cosa non perdere di questa edizione dedicata alle collezioni maschili per la primavera estate 2027 

18 Giu 2026 - 23:30
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Il modello e cantante francese Baptiste Giabiconi in passerella alla Milano Fashion Week durante la sfilata della collezione Dolce&Gabbana uomo autunno inverno 2026-2027 © Afp

Il modello e cantante francese Baptiste Giabiconi in passerella alla Milano Fashion Week durante la sfilata della collezione Dolce&Gabbana uomo autunno inverno 2026-2027 © Afp

Via alla Fashion Week. Chiude i battenti Pitti Uomo 110, la palla passa ora a Milano, che diventa fino a martedì prossimo, 23 giugno, il palcoscenico mondiale della moda maschile. In programma 83 appuntamenti, tra cui 17 sfilate fisiche e sette digitali e 49 presentazioni. 

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Milano Fashion Week uomo, quali sono le date delle sfilate e cosa non perdere

 Tra i nuovi brand in calendario sfilate c'è Thom Browne, che lunedì 22 giugno presenterà per la prima volta la sua collezione uomo. Occhi puntati, lo stesso giorno, anche su Leo Dell’Orco e Silvana Armani, che presenteranno per la prima volta insieme la collezione Giorgio Armani primavera estate 2027 uomo e una selezione di capi della collezione Cruise 2027 Giorgio Armani donna. Tra i "big", da segnalare anche le sfilate di Ralph Lauren (venerdì 19), Dolce&Gabbana (sabato 20) e Prada (domenica 21). In Fondazione Sozzani sfileranno i designer della nuova generazione come Domenico Orefice e Simon Cracker. Tra i brand che rientrano nel calendario presentazioni c'è Piacenza 1733, debuttano marchi come Dodo.  

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Uno scatto della campagna di comunicazione della Milano Fashion Week, firmata dal fotografo Stefano Sciuto con lo styling di Giovanni Beda

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Dove vedere la Milano Fashion Week?

 Tutte le sfilate previste in calendario potranno essere seguite su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma attivata in occasione delle Fashion Week digitali nel periodo della pandemia e che è diventata un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti gli appassionati. La piattaforma ospita, inoltre, una sezione dedicata agli showroom virtuali. La Milano Fashion Week è realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano. 

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