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Fendi torna a casa: svelata la location della sfilata a Roma

L'annuncio con una nota diffusa dalla stessa maison, con cui è stata data notizia anche dell'inaugurazione di una mostra dedicata a Karl Lagerfeld

11 Giu 2026 - 18:40
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Le modelle nel finale della sfilata Fendi autunno inverno 2026-2027, che ha segnato il debutto di Maria Grazia Chiuri al timone della maison, durante l'ultima  Fashion Week di Milano © Afp

Le modelle nel finale della sfilata Fendi autunno inverno 2026-2027, che ha segnato il debutto di Maria Grazia Chiuri al timone della maison, durante l'ultima  Fashion Week di Milano © Afp

Svelata la location romana dove Fendi presenterà la prima collezione Couture firmata dalla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri. La sfilata dedicata alle creazioni autunno inverno 2026-2027 si terrà la sera di giovedì 9 luglio prossimo presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. L'annuncio è arrivato con una nota diffusa dalla stessa maison, dove è stato anche rivelato che - per l'occasione - gli ospiti saranno invitati all'inaugurazione, nella stessa sede, della mostra intitolata "After Un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985. After Steps Through Work". L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 10 luglio al 25 ottobre 2026.

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Fendi by Maria Grazia Chiuri: i best look della sfilata

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© IPA | Fendi collezione donna autunno inverno 2026-2027
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© IPA | Fendi collezione donna autunno inverno 2026-2027

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