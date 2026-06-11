Fendi torna a casa: svelata la location della sfilata a Roma

Svelata la location romana dove Fendi presenterà la prima collezione Couture firmata dalla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri. La sfilata dedicata alle creazioni autunno inverno 2026-2027 si terrà la sera di giovedì 9 luglio prossimo presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. L'annuncio è arrivato con una nota diffusa dalla stessa maison, dove è stato anche rivelato che - per l'occasione - gli ospiti saranno invitati all'inaugurazione, nella stessa sede, della mostra intitolata "After Un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985. After Steps Through Work". L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 10 luglio al 25 ottobre 2026.