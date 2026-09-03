Halloween e zucca: la delizia arancione che esorcizza le paure d'autunno

LA STORIA DELLA ZUCCA - Il viaggio nel tempo di questo ortaggio rivela un curioso equivoco storico che unisce due mondi lontani. Prima della scoperta dell'America, l'Europa conosceva soltanto una varietà allungata e dal sapore neutro (la Lagenaria siceraria), utilizzata principalmente dagli antichi Romani come contenitore impermeabile per il vino o per conservare il prezioso sale. La zucca arancione, dolce e polposa che portiamo in tavola oggi appartiene alla famiglia delle Cucurbita (Cucurbita pepo, Cucurbita moschata e Cucurbita maxima) ed è originaria dell'America Centrale, dove costituiva la base della sopravvivenza per le civiltà native. Arrivata nel Vecchio Mondo nel Cinquecento, dopo le esplorazioni di Cristoforo Colombo, fu inizialmente snobbata dalle corti nobiliari e considerata un cibo povero e acquoso adatto solo a sfamare i contadini durante le carestie. Fu proprio l'ingegno del popolo a riscattarla, creando ricette nate dalla miseria che secoli dopo avrebbero conquistato i palati più raffinati del mondo.