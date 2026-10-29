Halloween tra trucchi e maschere, l'allarme dei medici: "Attenti alla pelle, rischio di sostanze cancerogene"

La pelle, essendo la parte più esposta del nostro corpo, è sempre quella più a rischio. Non solo ad Halloween. Inquinamento dell'aria, radiazioni solari, cattiva illuminazione degli ambienti, fumo, alcol, sonno insufficiente e stili di vita errati: tutti elementi che hanno effetti diretti sulla salute della pelle e offrono il fianco alle patologie cutanee. "La pelle vive nell'ambiente in cui vive la persona, e per questo è importante portare la prevenzione nelle case, sul lavoro e negli spazi della vita quotidiana dei cittadini", ha spiegato Paolo Mezzana, responsabile del Dipartimento di medicina estetica ambientale Sima. "Sima Skin Health" è proprio un programma di ricerca, formazione e prevenzione dedicato al mondo della pelle e rivolto a medici estetici, operatori sanitari e figure professionali connesse al settore, volto a integrare la prevenzione ambientale nella pratica professionale e nell'educazione del paziente.