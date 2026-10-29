Halloween tra trucchi e maschere, l'allarme dei medici: "Attenti alla pelle, rischio di sostanze cancerogene"
Alla vigilia dalla festa più spaventosa dell'anno, la Società italiana di medicina ambientale consiglia: "Vietato usare prodotti non a norma"
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Tra glitter e trucchi per viso, maschere ed effetti speciali spaventosi, Halloween è un serio rischio per la nostra salute. In particolare, quella della nostra pelle. È l'allarme che, a due giorni dalla attesa festa, ha lanciato la Società italiana di medicina ambientale nell'ambito del progetto "Sima Skin Health". Secondo Sima, i maggiori pericoli sarebbero legati all'uso di prodotti non a norma, che talvolta contengono sostanze vietate e potenzialmente cancerogene.
I rischi di maschere e cosmetici
Nel periodo di Halloween si registra un forte aumento nel consumo di prodotti cosmetici - anche contraffatti. E si assiste a una vera e propria invasione sul mercato di costumi e maschere non a norma, che possono contenere ingredienti irritanti, sostanze allergizzanti o contaminanti. Il rischio è che queste ultime provochino reazioni cutanee anche importanti. Tra le possibili conseguenze Sima elenca: dermatiti irritative o allergiche, arrossamenti, prurito, bruciore, gonfiore e comparsa di vescicole. Per quanto riguarda i cosmetici non conformi agli standard richiesti, eventuali sostanze irritanti o allergizzanti possono compromettere la barriera cutanea e aggravare condizioni preesistenti, come eczema, dermatite atopica e rosacea. Anche le maschere possono danneggiare la cute provocando abrasioni e infiammazioni.
La delicatezza della pelle: "Serve prevenzione"
La pelle, essendo la parte più esposta del nostro corpo, è sempre quella più a rischio. Non solo ad Halloween. Inquinamento dell'aria, radiazioni solari, cattiva illuminazione degli ambienti, fumo, alcol, sonno insufficiente e stili di vita errati: tutti elementi che hanno effetti diretti sulla salute della pelle e offrono il fianco alle patologie cutanee. "La pelle vive nell'ambiente in cui vive la persona, e per questo è importante portare la prevenzione nelle case, sul lavoro e negli spazi della vita quotidiana dei cittadini", ha spiegato Paolo Mezzana, responsabile del Dipartimento di medicina estetica ambientale Sima. "Sima Skin Health" è proprio un programma di ricerca, formazione e prevenzione dedicato al mondo della pelle e rivolto a medici estetici, operatori sanitari e figure professionali connesse al settore, volto a integrare la prevenzione ambientale nella pratica professionale e nell'educazione del paziente.