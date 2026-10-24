Gas, come l’Italia ha saputo cambiare la geografia delle forniture

Le forniture però non si sono interrotte. I volumi del Qatar sono stati sostituiti da carichi di altri Paesi, a partire da Stati Uniti e Paesi africani, facendo leva sui diversi punti di ingresso, sui maggiori flussi da sud e sugli stoccaggi. Nei primi 9 mesi del 2026, in particolare, le importazioni di GNL sono cresciute del 2%.