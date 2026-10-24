Le cellule tumorali si camuffano da "zombie" per sfuggire alla chemioterapia

Camuffarsi da "zombie". È questa la strategia attuata dalle cellule tumorali per eludere la chemioterapia. Sfruttando alcune molecole che bloccano il processo di morte cellulare programmata note come Iap (Inhibitor of Apoptosis Proteins), le cellule tumorali entrano in uno stato di "senescenza prematura" e fingendosi in fin di vita fanno attivare i meccanismi del sistema immunitario deputati alla guarigione delle ferite. Il risultato è la proliferazione delle cellule maligne. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science Advances, si deve ai ricercatori del Smurfit Institute of Genetics del Trinity College di Dublino.